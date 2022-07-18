История на склоне Машука

Мерный звук его могучих слов…

Стоит набрать в интернет-поисковике «Музей Лермонтова», и предупредительная система выдаст результатов минимум на пять страниц, а на верхней строчке — Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова. И короткое пояснение под ссылкой: «Музей образован в 1912 году и посвящен памяти великого русского поэта и офицера Михаила Юрьевича Лермонтова. Это один из первых литературно-мемориальных музеев России, основанный в доме, где поэт провел последние месяцы своей жизни и написал последние стихи. Знаменитый Домик Лермонтова до наших дней сохранил свой первозданный вид». 27 июля нынешнего года музей Лермонтова отмечает свое 110-летие.

Сегодня музей включает несколько отделов, расположенных в четырех старинных пятигорских усадьбах: генерала Петра Верзилина (Литературный отдел), Василия Уманова (отдел «Лермонтов в изобразительном искусстве»), Василия Чилаева (Домик Лермонтова) и «майорши Карабутовой» — отдел «Дом А.А. Алябьева», где сейчас открыта интерактивная экспозиция «Лермонтов в музыке, театре и кинематографе». В музее активно ведется научно-исследовательская работа, а в традиционных международных Лермонтовских конференциях (которые проводятся каждые два года) участвуют как российские, так и зарубежные корифеи лермонтоведения. Особенно велик интерес у тех, кто занимается переводами поэтических произведений Лермонтова: для того, чтобы передатьтончайшие оттенки смысла стихотворений Михаила Юрьевича, нужны особенный подход и глубокие знания. Все 110 лет, которые живет и работает музей, 15 октября (день рождения М.Ю. Лермонтова) и 27 июля (день памяти поэта) здесь ежегодно проводятся памятные вечера, неизменно вызывающие у жителей Кавминвод и гостей курорта интерес и живой душевный отклик. А еще есть концерты, выставки, литературно-музыкальные программы, мастер-классы, научно-познавательные проекты и квесты, столь любимые школьниками, и фотозона с костюмами лермонтовских времен, которая стала дополнительным выставочным пространством…

«Очень интересное и красивое место, — написала 01.07.22 Мария Романенко в отзывах на Яндексе. — Все утопает в цветах, ухоженный двор. Каменный забор, старинные здания переносят в то время. Внутри домика Лермонтова многоартефактов, включая акварели, принадлежащие его кисти. Походная кровать очень длинная, гораздо длиннее нынешних кроватей. Экскурсоводы рассказываютс любовью о поэте и о тех служителях музея, которые во времена оккупации сохранили достояние музея и всей русской культуры». Это говорит о том, что каждое поколение сотрудников музея старается сохранить удивительную атмосферу Лермонтовского квартала, ведь пока она будет существовать – будет жить и скромный Домик под камышовой крышей, вкотором поэт, художник и офицер Михаил Юрьевич Лермонтов провел последниедва месяца своей удивительной жизни. И каждая экскурсия, выставка, экспозиция, музыкальный или литературный вечер подарят нечто трепетное и невыразимое, но очень-очень нужное приходящим сюда людям. Жизнь коротка – искусство вечно…

Мытарства Домика под камышовой крышей

История Домика Лермонтова удивительна так же, как жизнь его знаменитого постояльца. Началась она в середине 30-х годов XIX века, когда часть старинной усадьбы на окраине города была приобретена бывшим офицером Отдельного Кавказского корпуса отставным майором Василием Чилаевым. Майор «сдавал квартиры» и записывал постояльцев в «Памятную книгу» с 1837 года. В мае 1841-го там появляется историческая запись: «С капитана Алексея Аркадьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича Лермонтова из С.-Петербурга получено за весь средний дом 100 рублей серебром». Первым заинтересовался местом, где поэт провел последние месяцы жизни, писатель В.П. Мельницкий, опубликовавший в журнале «Современник» очерки «Переезды по России в 1852 году». Вторым был Николай Симаков, встретивший в 1853 г. в Пятигорске «одного доктора», который много рассказывал о Лермонтове. Тогда у художника не было иных вариантов, кроме как верить собеседнику на слово, и он в деталях зарисовал дом майора Чилаева как место, где жил поэт, а стоявший рядом домик запечатлел лишь наброском. Его рисунок и небольшая статья «Несколько слов о М.Ю. Лермонтове» увидели свет в 1859 г. То есть Симаков первый подумал о том, что «каждому просвещенному русскому дорог хотя один листок из жизни любимого им писателя». Но все равно закончил бы Домик свой век в забвении, если бы по воле врачебных предписаний в Пятигорск в 1870 г. не приехал поэт и журналист полковник в отставке Петр Мартьянов. Он стал разыскивать тех, кто знавал Лермонтова, — и нашел Чилаева! Тогда же Мартьянов начертил план Домика, азатем опубликовал свои заметки. В том же году фотограф Ланге сделал первый снимок Домика, на котором тот выглядит «непривлекательной мазанкой», поскольку Чилаев болел и флигелем не занимался.

В 1884 году по инициативе драматурга Островского на фасаде Домика появилась мемориальная табличка – но о музее речи не шло. И книга профессора Висковатого «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова» в 1892 г. ничего неизменила.

В 1901 г. устанавливают памятник на месте дуэли. Имя Лермонтова, присваивают только что выстроенной в Цветнике галерее. Нагорный бульвар переименован в Лермонтовскую улицу… Вспомнил о Домике только журналист В.Л. Якимов в очерке «На месте последних дней Лермонтова»: «Дом этот в настоящее время переделан до неузнаваемости… Внутрь проникнуть нельзя было, так как в нем обитал какой-то офицер с семейством… Следовало бы этотдом купить городу и устроить в нем что-нибудь вроде Лермонтовского музея…Но… Ведь устройство музея барыша никакого не даст».

А в 1909 году новость о том, что усадьба и Домик выставлены на продажу,

взбудоражила всех! Житель Твери Александр Иванович Иванов пишет записку «О сохранении Домика Лермонтова в Пятигорске»: «Усадьба, в состав которой входитДомик Лермонтова, составляет частную собственность… Продажа усадьбы в частные руки, вероятно, повлечет уничтожение драгоценной реликвии нашей литературной истории…» Тогда в Тверь приехал президент Академии наук, великий князь Константин Константинович, Иванов вручил записку ему, и Академия начала «Дело о приобретении Домика Лермонтова в Пятигорске», отправив в Управление Кавказских Минеральных Вод соответствующий запрос. 14 апреля 1909 года в газете «Пятигорское эхо» появилась заметка о том, что при рассмотрении запроса Академии наук во врачебно-техническом комитете «некоторые члены комитета заявили, что дом, где жил Лермонтов, потерял свой прежний вид и как памятник не представляет исторического интереса». Уже нашедшийся к тому времени покупатель «взял паузу». События сорвались лавиной в конце 1910 года: хозяин лермонтовской усадьбы скончался, наследники стремились поскорее ее продать, Кавказское горное общество и общество пособия бедным, объединившие почти всю интеллигенцию Пятигорска, решили спасти Домик.

В столицах дальше сочувствия дело не пошло, и Домиком занялось городское самоуправление Пятигорска. 21 апреля 1911 г. Дума рассматривает вопрос «О покупке Лермонтовской усадьбы» и о займе в 15 тыс. рублей. Секретарь подсчитывает голоса и объявляет: «Единогласно!» Результат настолько неожиданный, что стоит полная тишина – среди депутатов было немало противников покупки! – а потом раздаются бурные аплодисменты. Все? Отнюдь! Журнал заседаний городской Думы должен утвердить начальник Терской области Кадигроб, а он его утверждать отказался. Дважды. Ситуацию спасло прямое вмешательство президента Академии наук: 10 января 1912 года разрешение взять заем на покупку Домика дали. Ура? Не совсем! Оказалось, что на гербовый сбор и пошлины при оформлении покупки требуется 723 рубля 30 копеек, и такой расход не предусмотрен сметой на 1912год! Это заключение финансистов вызвало в Думе дружный взрыв смеха. Вспомнив недобрым словом терских бюрократов, депутаты решили собрать деньги между собой, но их опередил владелец недавно открытого в Пятигорске кинотеатра «Сплендид», внеся в кассу городской управы необходимую сумму. И Домик Лермонтова- наконец-то! — становится достоянием города… И на его дверях вешают замок. Все. Никаких торжеств!

Прошло два месяца. Домик пустует. Тогда Кавказское горное общество обращается в городскую управу с просьбой предоставить ему усадьбу для устройства музея КГО, библиотеки и хранения вещей, связанных с именем М.Ю.Лермонтова: «диван, ломберный стол и зеркало из дома Реброва в Кисловодске». Управа соглашается. И 6 июля 1912 года экспозиция в Домике Лермонтова была открыта для посещения, обозначив новую страницу в его биографии. А в октябре1912 года в экспозиции появились письменный стол и кресло, за которымиЛермонтов работал в Петербурге.

Такой вот исторический детектив!