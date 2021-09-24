Итоги городского конкурса эссе «Я выбираю жизнь» подвели в Доме национальных культур Пятигорска

В основу сюжета для написания творческих работ легла тема профилактики и борьбы с наркоманией. Участвовали студенты вузов и ссузов города. Церемонию награждения провели председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, главный врач ГУЗ «Наркологический диспансер» Алла Мищенко и директор Дома национальных культур Юлия Мальцева.

— Это наш первый городской конкурс, и он прошел, я считаю, на высоком уровне, — отметила Юлия Мальцева.

Цифра: Всего комиссия оценила 19 работ.

Члены жюри поблагодарили всех ребят за участие и отметили, что на конкурс было представлено много очень хороших, глубоких, аналитических работ. Своими воспоминаниями о профилактической деятельности, направленной на борьбу с наркоманией, поделилась Людмила Похилько.

— К нам в школу и вуз часто приезжали люди, которые показывали страшные фильмы про судьбы наркоманов, — рассказала Людмила Васильевна. – Тогда мы с опасением и подозрением относились даже к тем, у кого были синяки под глазами, кто вел себя странно. Сейчас если бы я сама села писать такое эссе, то сделала бы акцент на том, как быть человеком, который никогда не станет жертвой наркомании. Ведь в мире много прекрасного. Я желаю вам стать уникальными каждому в своей стезе. Помните, человек только тогда может оправдывать это гордое звание, когда он в трезвом уме.

Алла Мищенко, обращаясь к участникам и победителям конкурса, подчеркнула важность того, чтобы ребята не останавливались на достигнутом. В написании эссе они показали, что провели большую работу. Но это только один шаг. Нужно общаться со своими сверстниками, помогать им не стать на путь наркоманов. Она также заверила, что сотрудники наркологического диспансера всегда с радостью отвечают на приглашения провести лекцию или встречу в вузах и ссузах города.

Дипломы участников, а также первой, второй и третьей степени получили: Анна Антонникова, Екатерина Баласанова, Яна Амирова, Дмитрий Сааков, Анастасия Кораблина, Армен Газанчан, Софья Обухова, Алена Николаева, Карина Карспарян, Тигран Ованесов, Снежана Терентьева, Надежда Корниенко, Дарья Баева, Элина Егазарян, Диана Бородина, Евгения Агаджанян, Софья Сухина и Александра Кобзева. Поздравляем ребят!