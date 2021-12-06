Итоги программы социальных контрактов

В Пятигорске подвели первые итоги реализации программы социальных контрактов. Ровно год Управлением социальной поддержки населения администрации города осуществлялась работа по оказанию государственной социальной помощи, в том числе и на основании социального контракта. За это время более 300 семей Пятигорска получили ощутимую финансовую помощь: на товары первой необходимости и продукты, развитие подсобного хозяйства. 80 человек, состоящих на учете в Центре занятости населения, получили единовременную выплату в размере прожиточного минимума и на протяжении 3 месяцев после трудоустройства ежемесячно получали по 10749 рублей. 80 человек оформили ИП или стали самозанятыми и получили на развитие по 250 тысяч рублей.

По данным МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» всего за этот год освоено порядка 30 миллионов рублей. Работа в данном направлении в 2021 году завершена, но впереди 2022 год и возможно, что успехи тех, кто уже открыл свое дело благодаря социальному контракту, вдохновят и других горожан. Впереди новогодние каникулы, и есть время подумать над развитием собственного бизнеса. Составляйте бизнес-планы и после Нового года приходите на прием к специалистам Управления социальной поддержки населения. Консультации по заключению социального контракта проводятся по вторникам в 14.00.