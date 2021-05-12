Итоги социальной кампании «ПДД в PROвинцию»

Госавтоинспекция Ставропольского края подвела итоги широкомасштабной социальной кампании «ПДД в PROвинцию», которая проводилась на территории региона в апреле. Донести полезную информацию по дорожной безопасности жителям сельских населенных пунктов – такова основная задача проведенной акции.

Участниками мероприятия стали Главы и представители муниципалитетов, общественных советов окружных отделов полиции, участковые уполномоченные, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, волонтеры, студенты, казачество, духовенство, отряды ЮИД, представители управления образования, национальных общин и средств массовой информации. Возглавили группы руководители подразделений Госавтоинспекции региона.

Всего за время акции 120 тысяч семей посетили участники акции, особое внимание было уделено самым юным участникам дорожного движения, пожилым гражданам, молодым водителям. С сельскими жителями участники акции проводили разъяснительные беседы на тему необходимости соблюдения правил движения, ношения световозвращающих элементов, использования во время движения в автомобиле ремня безопасности и детского удерживающего устройства для маленьких пассажиров.

Жителям сельских поселений вручались световозвращающие жилеты, памятки с полезной информацией и специально разработанные для социальной кампании «ПДД в PROвинцию» «дорхенгеры». Специально для проведения компании Правительство Ставропольского края подготовило более 100 тысяч тематических листовок агитационной продукции.

У каждого жителя была возможность не только выслушать участников акции, но и сообщить свои пожелания относительно дорожной безопасности в родном селе. Так в рамках социальной кампании от граждан поступило около 400 предложений по проведению ремонта дорог, освещению, асфальтированию участков, нанесению разметки, установлению дополнительного уличного освещения, дорожных знаков, пешеходных ограждений и искусственных неровностей. Все предложения проанализированы, и в рамках полномочий организаторов будут приняты меры уже в ближайшее время.

Социальная кампания «ПДД в PROвинцию» — это передовой опыт информирования сельского населения по дорожной безопасности, который впервые был применен Ставропольским краем.