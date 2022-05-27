Итоговые тезисы ежегодного обращения Владимира Владимирова к Думе Ставрополья

. Ставрополье полностью мобилизовало краевую медицину в условиях пандемии коронавируса. Развитие отрасли позволило вывести из-под удара экономику региона;

Благодаря поддержке президента России и федерального правительства удалось обеспечить развитие экономики региона: показатели 2021 года превысили достижения 2019-го – лучшего для края.;

В 2022 году из всех источников на поддержку малого и среднего предпринимательства края направят более 350 миллионов рублей;

Ставрополье усилит работу по повышению продовольственной безопасности, основную ставку сделают на развитие агропромышленного комплекса. Край нацелен на помощь другим регионам страны и республикам Донбасса;

Платежи за капремонт и вывоз мусора в этом году повышаться не будут. Мораторий могут продлить и на 2023 год;

Выплаты детям войны на Ставрополье вырастут до 10 тысяч рублей;

Для поддержки военных и их семей зарезервировали полмиллиарда рублей. От 500 тысяч до 1 миллиона рублей предусмотрено за ранения, полученные во время спецоперации, по 1 миллиону – за боевые награды, по 3 миллиона – семьям погибших или пропавших без вести бойцов. Также установят ежегодную выплату детям погибших ветеранов боевых действий — 10 тысяч рублей;

• Кавминводы станут туристической молодёжной столицей. До 1 августа в регионе разработают программу лояльности для отдыхающих, также создадут «Лермонтовскую карту» — она позволит студентам посетить города-курорты Ставрополья во время учёбы.