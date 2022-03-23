Из Пятигорска отправлена еще одна фура гуманитарной помощи для беженцев с территории Донбасса и Украины

Около 20 тонн продуктов, одежды и предметов первой необходимости собрали пятигорчане, коллективы городских предприятий, общественные организации, учреждения здравоохранения и образования. В этот раз часть гуманитарного груза составила продукция Пятигорского молочного комбината (порядка 2 тонн молока и детских молочных коктейлей). Через несколько дней груз прибудет в Республику Крым, в распределительный центр, затем — в пункты временного размещения беженцев.

— Это уже четвертый автопоезд, а общее количество собранной пятигорчанами помощи превысило 80 тонн. Спасибо каждому! – прокомментировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Напомним, сбор гуманитарной помощи осуществляется в Пятигорском местном отделении партии «Единая Россия» (ул. Козлова, д. 8). График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 13:00, воскресенье – выходной.