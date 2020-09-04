Из уст ветеранов

Круглый стол «Дорогами Победы» собрал в краеведческом музее представителей разных поколений пятигорчан. Встречу посвятили 75-летию окончания Второй мировой войны.

Среди приглашенных — ветераны Великой Отечественной и участники Дальневосточной кампании 1945 года, преподаватели школ и вузов, актив Союза молодежи, сотрудники Центра детского туризма, экологии и творчества, историки, социологи, краеведы, представители городской общественности, администрации и Думы Пятигорска.

Хотя официально в общероссийский календарь памятных дат День окончания Второй мировой войны был внесен только десять лет назад, здесь в музее традиция отмечать этот праздник и приглашать в начале сентября ветеранов на неформальные, почти семейные встречи появилась еще в 2014-м. При этом инициаторами таких круглых столов стали сами пятигорские ветераны — и прежде всего «живая легенда» города, заслуженный учитель России, ветеран ВОВ и участник дальневосточных событий Виктор Кобрин. Сегодня он делился воспоминаниями о пережитом и говорил о том, как честное осмысление событий прошлого влияет на настоящее и будущее страны.

О войне и мире, об отражении Великого Подвига в воспитании нового поколения рассуждали также Хамит Салимов, участвовавший в первой десантной операции по освобождению Керчи и Крымского полуострова, защитник Ростова-на-Дону и Северного Кавказа, и Василий Верисокин, который в составе прославленной 8-й гвардейской армии дошел до Берлина. Участники обсудили идею создания в Пятигорске музея Второй мировой войны.

А итогом работы круглого стола стало принятие резолюции, которая будет координировать военно-патриотическую воспитательную работу разных организаций города в течение ближайшего года.