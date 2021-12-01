Из-за резкого ухудшения погоды в СКФО энергетики «Россети Северный Кавказ» переведены в режимы готовности

В регионах Северного Кавказа резкое ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 25 м/с, местами получено штормовое предупреждение

В этой связи специалисты филиала «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» сегодня с 07.00 мск перешли на особый режим работы.

Ранее режим повышенной готовности введён в зоне деятельности АО «Чеченэнерго», филиалов «Ставропольэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго» и «Ингушэнерго».

В настоящее время локальные отключения электроснабжения по сети 6-10 кВ зафиксированы частично в Касумкентском, Ахтынском, Дахадаевском, Акушинском, Гунибском, Тляратинском, Шамильском, Хунзахском, Гунибском, Левашинском, Кумухском районах Дагестана.

На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) отключений нет.

В восстановительных работах в Дагестане в данное время участвуют 69 бригад: 220 энергетиков, 82 единицы спецтехники. При необходимости количество задействованных сил может быть увеличено до 173 бригад: (678 специалистов и 294 единицы техники).

Проводится постоянный мониторинг метеоусловий и контроль за работой энергообъектов.

Энергоснабжение регионов СКФО в условиях ухудшения погоды — на личном контроле руководства «Россети Северный Кавказ».

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.

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