Избирательная комиссия Ставропольского края утвердила итоги выборов в Государственную Думу

Вчера состоялось заседание крайизбиркома, на котором подписали протоколы с итогами. Сейчас уже можно назвать точную явку на выборах в Госдуму — 67%.

По списку большинство у «Единой России» и почти 62% голосов. На втором месте КПРФ, у которой почти 15%. В Госдуму от края также проходит «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с результатом 9%.

По четырем одномандатным округам в Госдуму прошли только единороссы: Михаил Кузьмин набрал 56% в своем округе, Ольга Тимофеева — 64%, Ольга Казакова — 62% и Елена Бондаренко — 52%.

Сергей Тарасов, председатель избирательной комиссии Ставропольского края: «На отдельных территориях была очень высокая конкуренция. Соответственно, появлялись жалобы, появлялись обращения. По всем обращениям проводились необходимые изучения материалов и материалов, которые свидетельствовали бы о фактах неправомерных действий, способных привести к неустановлению достоверного результата голосования, — таких фактов не было».

А Центризбирком к этому часу уже дает итоги выборов в Думу Ставропольского края и городские Думы Ставрополя и Пятигорска.

В Думу Ставропольского края прошли «Единая Россия» — у нее 60% голосов избирателей, КПРФ — почти 16%, и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 9% голосов. Предварительно, партия ЛДПР не преодолела 5-процентный порог в краевую Думу. По одномандатным округам в краевую Думу прошли только представители партии «Единая Россия».

В Ставрополе в ближайшие пять лет заседать будут в основном представители «Единой России». Эта партия набрала больше всего голосов по списку — 62%. На втором месте КПРФ — почти 19%. «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» и ЛДПР набрали 7% и 8% соответственно. По одномандатным округам в городскую Думу Ставрополя прошли только единороссы.

В Пятигорске — 66% по списку у «Единой России», почти 14% — у КПРФ, по 8 с небольшим процентов набрали «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ЛДПР. По одномандатным округам большинство также у «Единой России».

Источник: ГТРК «Ставрополье».