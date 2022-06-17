Избирательное право – в форме игры

В Пятигорске прошла интеллектуальная игра для будущих избирателей. На базе Музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» в Пятигорске завершилась вторая интеллектуальная игра по вопросам избирательного права и избирательного процесса из четырех запланированных к проведению в этом году. Участники – команды студентов профессиональных образовательных организаций Ставропольского края. Интеллектуальная игра прошла в форме квиза. В каждом из 7 раундов задания отличались как по форме, так и по уровню сложности.

Знатоки вспомнили важнейшие принципы избирательного права, а также разгадывали ребусы из области избирательного процесса. По итогам испытаний победу одержали команды ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» и ГБПОУ «Георгиевский колледж». Победители получили памятные подарки от краевого избиркома, а все участники игры – сертификаты.