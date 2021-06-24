«ИзбирКвест» или молодежи о выборах

В Пятигорске проходит викторина «ИзбирКвест» среди студентов образовательных организаций высшего образования, посвященная Дню молодежи.

Сегодня студенты вузов городов КМВ собрались в музейном комплексе «Моя страна — моя история» для того, чтобы проверить свои знания в избирательном праве.

К участникам квеста в режиме видеосвязи обратилась член ЦИК России с правом решающего голоса Эльмира Хаймурзина.

— Отлично, что 8 команд собрались сегодня для участия в игре. Вы — молодежь и за вами будущее. Кругозор ваш сегодня часто шире, чем у нас, людей взрослых. Важно, что квест проходит в преддверии выборов. В Ставропольском крае 4 одномандатных избирательных округа. Выборы назначены на 19 сентября, но проголосовать можно будет в течение 3 дней: 17, 18 и 19 сентября. Думаю, раз вы участвуете в квесте, вам будет интересно и принять участие в выборах, например, в качестве избирателей. Желаю всем удачи.

По словам председателя ЦИК Ставропольского края Сергея Тарасова, цель мероприятия — привлечь внимание и интерес молодёжи к выборам и избирательному процессу. «Чем больше они будут знать об этом, тем больше будут доверять и приходить на выборы. Не случайно местом проведения выбран этот прекрасный музей. Он один из самых молодых и интерактивных в России», — отметил Сергей Тарасов.

— Хорошо, что молодежь вовлечена в избирательный процесс, — сказал заместитель главы администрации Пятигорска Александр Бородаев. — Приятно, что для проведения этого мероприятия выбрали Пятигорск.

Модераторами квеста стали члены экскурсионной группы музея, а также члены участково-избирательной комиссии Пятигорска. Участков ждали 2 станции: проверка исторических знаний и практические задания.

— Тема выборов мне интересна, — сказала студентка СГПИ Ессентуков Анна Логвинова. — Мне хочется знать больше, и я принимаю участие в выборах.

Ребята с интересом пустились в историческое приключение, продемонстрировали свои знания и практические навыки.