Для удобства пятигорчан

В Пятигорске на пересечении улиц Февральской и Кочубея будет организовано круговое движение. Эта мера позволит снизить аварийность участка. О том, какие работы здесь ведутся сейчас, рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава города Дмитрий Ворошилов. Градоначальник напомнил: недавно на его странице был опубликован пост о планируемом изменении дорожного движения на участке улицы Февральской – от Кочубея до переулка Пикетного: вместо одностороннего здесь будет организован двусторонний транспортный поток.

— Многие подписчики обратили внимание на опасный угол поворота с ул. Февральской на ул. Кочубея. Совместно с Пятигорским отделом ГИБДД приняли решение об организации на опасном перекрестке кругового движения. Подрядчик приступил к обустройству круга, по завершении работ и после установки необходимых дорожных знаков откроем двустороннее движение на этом участке автомобильной дороги, — сообщил Дмитрий Ворошилов. — Спасибо всем за обсуждение и участие в жизни города!