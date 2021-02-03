Изменения в ограничениях, связанных с COVID-2019

Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление № 24, которым внесены изменения в комплекс ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.

В частности, в связи с наметившейся тенденцией к нормализации эпидемиологической обстановки на территории края свою деятельность могут возобновить государственные цирки — при условии получения согласования Роспотребнадзора и обеспечении заполняемости мест проведения мероприятий не более чем на 50 процентов от общей вместимости помещений.

Также отменено требование об обязательной 14-дневной самоизоляции граждан, прибывших в край из территорий, неблагополучных по динамике распространения коронавирусной инфекции.

С 29 января 2021 года гражданам, прибывающим на территорию Ставропольского края воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, не вручаются письменные уведомления об ограничительных и иных мероприятиях по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

Информация о введенных в регионе ограничениях доводится до сведения въезжающих ранее установленным способом — через СМИ, Интернет и другие общедоступные источники.