Изменения в оплате отопления

Прокуратура года Пятигорска разъясняет, что с 10.08.2021 внесены изменения в порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в подключенных через индивидуальный тепловой пункт многоквартирных домах.

В Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, с 10.08.2021 внесены изменения в части определения платы за коммунальную услугу по отоплению жителями многоквартирных домов, подключенных в системе отопления через индивидуальный тепловой пункт.

Ранееположения указанных Правил при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению не предусматривали возможности учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме-через индивидуальный тепловой пункт- многоквартирном доме, который оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором большая часть помещений оборудована индивидуальнымтепловым пунктом с прибором учета, фиксирующим суммарный объем потребленной тепловой энергии.

Так, объем потребленной тепловой энергии на отопление рассчитывается как разница между общим объемом тепловой энергии, определенным по показаниям прибора учета, и объемом тепловой энергии, необходимым для подогрева воды для предоставления услуг по горячему водоснабжению.

И.о. прокурора Пятигорска,

советник юстиции Е.В. Кошиль.