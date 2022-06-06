Изменения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования

В первом квартале 2022 года существенно обновлено законодательство в области охраны окружающей среды и природопользования. Нововведения затронули государственный экологический контроль, порядок учета выбросов в атмосферный воздух, область обращения с отходами, получение комплексного экологического разрешения, перспективы экологического развития России и другие сферы взаимодействия производственной деятельности и природы

Утверждение индикаторов риска нарушений требований по федеральному экологическому контролю

Приказом Минприроды России от 30.12.2021 № 1044 установлены индикаторы риска нарушений обязательных требований по федеральному государственному экологическому контролю (надзору), которые вступили в силу 12 февраля 2022 года.

Дополнение перечня объектов высокой энергетической эффективности

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2022 № 129 уточнен перечень объектов, которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности. С 18 февраля 2022 года такими объектами считаются электрозарядные станции электромобилей, имеющие мощность более 150 кВт.

Это значит, что производители таких установок могут получить налоговые льготы, предусмотренные для организаций, которые вводят объекты с высокой энергоэффективностью.

Регулирование обращения озоноразрушающих веществ

Постановлением Правительства РФ от 18.02.2022 № 206 актуализированы меры государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой. Документ вступил в силу 22 февраля 2022 года.

Постановлением определен перечень озоноразрушающих веществ, которые попадают под государственный контроль. Также изменена форма отчетности о веществах, разрушающих озоновый слой. Из нее исключен раздел, обязывающий юридических лиц и ИП представлять отчетность об использовании таких веществ в действующем оборудовании.

Утверждение федеральной программы по экологическому развитию России

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2022 № 133 утверждена федеральная научно-техническая программа в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021 — 2030 годы. Действие Программы начинается с 22 февраля 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 2021 года.

Целью программы является повышение эффективности научно-технической деятельности в области экологического развития РФ и климатических изменений.

Предоставление водного объекта в пользование

С 27 февраля 2022 года решение о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемое Росводресурсами, его территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления, будет выдаваться по обновленной форме, которая утверждена Приказом Минприроды России от 31.01.2022 № 51.

Лицензирование эксплуатации химически опасных объектов

С 1 марта 2022 года обновляется порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (Постановление Правительства РФ от 12.02.2022 № 160)

Обновление формы заявки на получение КЭР

Для получения комплексного экологического разрешения с 1 марта нужно подавать заявку по новой форме, утвержденной Приказом Минприроды России от 22.10.2021 № 780. Также Приказом обновлена форма самого комплексного экологического разрешения.

Изменение Порядка проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ

Приказом Минприроды России от 19.11.2021 № 871 актуализирован Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки.

Нововведения в области обращения с отходами

С 1 марта 2022 года вводится ряд изменений, затрагивающих деятельность по обращению с отходами: