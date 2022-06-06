Изменения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования

В первом квартале 2022 года существенно обновлено законодательство в области охраны окружающей среды и природопользования. Нововведения затронули государственный экологический контроль, порядок учета выбросов в атмосферный воздух, область обращения с отходами, получение комплексного экологического разрешения, перспективы экологического развития России и другие сферы взаимодействия производственной деятельности и природы
Утверждение индикаторов риска нарушений требований по федеральному экологическому контролю
Приказом Минприроды России от 30.12.2021 № 1044 установлены индикаторы риска нарушений обязательных требований по федеральному государственному экологическому контролю (надзору), которые вступили в силу 12 февраля 2022 года.
Дополнение перечня объектов высокой энергетической эффективности
Постановлением Правительства РФ от 08.02.2022 № 129 уточнен перечень объектов, которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности. С 18 февраля 2022 года такими объектами считаются электрозарядные станции электромобилей, имеющие мощность более 150 кВт.
Это значит, что производители таких установок могут получить налоговые льготы, предусмотренные для организаций, которые вводят объекты с высокой энергоэффективностью.
Регулирование обращения озоноразрушающих веществ
Постановлением Правительства РФ от 18.02.2022 № 206 актуализированы меры государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой. Документ вступил в силу 22 февраля 2022 года.
Постановлением определен перечень озоноразрушающих веществ, которые попадают под государственный контроль. Также изменена форма отчетности о веществах, разрушающих озоновый слой. Из нее исключен раздел, обязывающий юридических лиц и ИП представлять отчетность об использовании таких веществ в действующем оборудовании.
Утверждение федеральной программы по экологическому развитию России
Постановлением Правительства РФ от 08.02.2022 № 133 утверждена федеральная научно-техническая программа в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021 — 2030 годы. Действие Программы начинается с 22 февраля 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 2021 года.
Целью программы является повышение эффективности научно-технической деятельности в области экологического развития РФ и климатических изменений.
Предоставление водного объекта в пользование
С 27 февраля 2022 года решение о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемое Росводресурсами, его территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления, будет выдаваться по обновленной форме, которая утверждена Приказом Минприроды России от 31.01.2022 № 51.
Лицензирование эксплуатации химически опасных объектов
С 1 марта 2022 года обновляется порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (Постановление Правительства РФ от 12.02.2022 № 160)
Обновление формы заявки на получение КЭР
Для получения комплексного экологического разрешения с 1 марта нужно подавать заявку по новой форме, утвержденной Приказом Минприроды России от 22.10.2021 № 780. Также Приказом обновлена форма самого комплексного экологического разрешения.
Изменение Порядка проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
Приказом Минприроды России от 19.11.2021 № 871 актуализирован Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки.
Нововведения в области обращения с отходами
С 1 марта 2022 года вводится ряд изменений, затрагивающих деятельность по обращению с отходами:
- В соответствии с пунктом 4 статьи 14.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» лица, образующие отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.
- Устанавливаются требования при обращении с группами однородных отходов I — V классов опасности, утвержденные Приказом Минприроды России от 11.06.2021 № 399.
- Приказом Минтранса России от 22.11.2021 № 399 устанавливается порядок нанесения специальных отличительных знаков, обозначающих класс опасности отходов, на транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые при транспортировании отходов.