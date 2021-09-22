Изображение М. Ю. Лермонтова появится на фасаде СОШ № 6

В Пятигорске на фасаде школы № 6 началось создание изображения М. Ю. Лермонтова. Об этом сообщил глава города в своем инстаграм-аккаунте.

— Сегодня, как и обещали организаторы «КАРДО», художник Александр Емельянов начал наносить разметку для будущего мурала на фасаде школы № 6, — рассказал Дмитрий Ворошилов.

Совсем скоро изображение великого поэта, с именем, творчеством и судьбой которого Пятигорск связан неразрывно, украсит фасад школы и станет одной из достопримечательностей нашего города. Уникальный арт-объект – подарок Пятигорску от участников международного фестиваля уличных культур «КАРДО», который состоялся в столице СКФО в мае этого года.