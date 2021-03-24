Изображение Пятигорска появится на новых банкнотах номиналом 500 рублей

Банк России решил обновить дизайн и защиту денежных купюр — об этом стало известно сегодня. Теперь с одной стороны бумажной банкноты будет представлен город, а с другой — одна из достопримечательностей того федерального округа, в котором этот город расположен. Для 500-рублевой купюры определен Северо-Кавказский федеральный округ и его столица. Значит, приблизительно через три года Пятигорск попадет на одну из самых ходовых банкнот. И станет еще ближе каждому! В отличие от текущей ситуации, все федеральные округа будут представлены равномерно по принципу «одна банкнота — один город — один федеральный округ», рассказал «Российской газете» зампред Банка России Михаил Алексеев.

Первой в 2022 году будет выпущена в обращение новая банкнота номиналом 100 рублей. Ее концептуальный дизайн уже разработан и одобрен советом директоров Банка России, презентация состоится позже. Для банкноты номиналом 10 рублей определен Сибирский ФО, 50 рублей — Северо-Западный, 100 рублей — Центральный, 500 рублей — Северо-Кавказский, 1000 рублей — Приволжский, 5000 рублей — Уральский федеральный округ. В отличие от выбора символов банкнот 200 и 2000 рублей, когда ЦБ организовал всенародное голосование, на этот раз совет директоров Банка России выберет объекты для шести банкнот самостоятельно, но с опорой на мнение специально созданных экспертных групп. Они будут работать максимально публично, пообещал Михаил Алексеев.

Одновременно Банк России может готовить к выпуску не более двух банкнот, поэтому они будут поступать на модернизацию поочередно. К 2025 году в обращение поступят все шесть обновленных банкнот. Эолова арфа, уникальное подземное озеро Провал, Китайская беседка, Машук с венчающей его телевышкой, Домик Лермонтова, скульптура Орла на горе Горячей, Театр оперетты — вот далеко не полный перечень достопримечательностей, которые Пятигорск может предложить разработчикам дизайна новых банкнот. Уже скоро виды курортного города украсят 500-рублевый банковский билет — и тогда познакомиться с Пятигорском (для начала — заочно) смогут практически все россияне!