Известные творческие коллективы Кавказа и Кубани дали большой концерт в Пятигорске

Сентябрь 24, 2021 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 134

Совместное выступление казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», ансамблей танца «Лезгинка» Республики Дагестан и «Кабардинка» Кабардино-Балкарской Республики, а также Кубанского казачьего хора прошло в рамках культурного проекта «Кунаки России». Концертная программа представлена Союзом национальных профессиональных творческих коллективов при поддержке Федерального агентства по делам национальностей РФ. Куначество — старинный кавказский обычай побратимства и названного родства. На сцене концертного зала «Камертон» Северо-Кавказской филармонии им. В. И. Сафонова – слияние различных культур, многообразие музыки и красок. Темпераментные кавказские танцы чередуются с колоритным казачьим фольклором. В каждом номере – история народов, объединенных многовековым соседством и дружбой. Выступление получилось искрометным и запоминающимся. За подаренные эмоции, интересные номера и праздничное настроение артистов и организаторов проекта поблагодарила первый заместитель министра культуры Ставропольского края Галина Павлова. А зрители каждый выход артистов сопровождали бурными овациями.

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