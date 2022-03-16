К снегопаду готовы

Зима не сдает позиций. С раннего утра снегоуборочная спецтехника работает на улицах Пятигорска В активном режиме задействовано 12 машин (пескоразбрасыватели, погрузчики, техника для обработки жидкими реагентами). К механизированной расчистке присоединились и дворники, которые расчищают и обрабатывают песко-соляной смесью основные пешеходные территории. Запас смеси и реагентов в городе сформирован с учетом всех погодных сюрпризов: у коммунальщиков достаточно средств как для механизированной, так и для ручной уборки снега и борьбы с гололедом. В первую очередь в зоне внимания — подъемы, спуски, мостовые хозяйства, главные городские магистрали, улицы, по которым движется общественный транспорт, дороги в курортной зоне. В эти часы обработка улиц продолжается во всех микрорайонах Пятигорска.