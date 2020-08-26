К урокам теперь готовы!

Ранцы, школьные канцелярские принадлежности и вкусное мороженное — некоторых ребят из СОШ № 22 и 26, которые 1 сентября пойдут в первый класс, ждал приятный сюрприз: все это они получили в подарок!

Праздничное мероприятие прошло на свежем воздухе, во дворе школы № 26. Посмотреть небольшой творческий концерт, который приготовили дети, пришли председатель Думы Пятигорска, депутат Людмила Похилько, председатель Совета женщин города, депутат Наталья Абалдуева, члены президиума женсовета Людмила Нефедова и «Женщина года-2012» Наталья Радчина, которая выступила спонсором в покупке ранцев, а также председатель Совета женщин в поселке Свободы Надежда Иваненко.

— Я вижу, что вы готовились к школе, — обратилась к будущим первоклассникам Наталья Абалдуева. – Желаю вам получать хорошие оценки и радость от учебы.

Добрые пожелания и напутствия перед грядущим учебным годом ребята слушали внимательно. С радостью получили подарки. Ответное слово взяли и родители, поблагодарив Совет женщин Пятигорска за помощь и те яркие эмоции, которые они подарили детишкам.