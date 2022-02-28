Как будут доставляться пенсия и социальные выплаты в праздничные дни на Ставрополье

Февраль 28, 2022 Главные новости, Пятигорская Правда, Регион 0 336

В связи с предстоящими праздничными днями в марте 2022 года доставка пенсий и других социальных выплат получателям Ставропольского края будет производиться по следующему графику.

Через организации почтовой связи:

03.03.2022 — за 03.03.2022 и 06.03.2022;
04.03.2022 — за 04.03.2022 и 07.03.2022;
05.03.2022 — за 05.03.2022 и 08.03.2022;
09.03.2022 — за 09.03.2022

 

Перечисление сумм пенсий и иных социальных выплат в кредитные организации (банки) не меняется.

Далее выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат будет происходить  в соответствии  с графиком доставки.

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