Как будут доставляться пенсия и социальные выплаты в праздничные дни на Ставрополье

В связи с предстоящими праздничными днями в марте 2022 года доставка пенсий и других социальных выплат получателям Ставропольского края будет производиться по следующему графику.

Через организации почтовой связи:

03.03.2022 — за 03.03.2022 и 06.03.2022;

04.03.2022 — за 04.03.2022 и 07.03.2022;

05.03.2022 — за 05.03.2022 и 08.03.2022;

09.03.2022 — за 09.03.2022

Перечисление сумм пенсий и иных социальных выплат в кредитные организации (банки) не меняется.

Далее выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат будет происходить в соответствии с графиком доставки.