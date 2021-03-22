Как будут проходить праздники в городе

В ходе прямого эфира глава Пятигорска рассказал о культурных мероприятиях, запланированных на 2021 год.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в график культурных мероприятий города-курорта, но постепенно культурная жизнь в Пятигорске входит в привычный ритм. Так, в мае пятигорчан ожидает зрелищное событие – в городе пройдет международный конкурс «КАРДО». Особенно интересен и познавателен он будет для молодежи, убежден Дмитрий Ворошилов. В Пятигорске большое количество студентов, а основная цель «КАРДО» – заинтересовать современное поколение различными видами физической культуры, спорта и творчества, познакомить с уличными культурами разных направлений. Начал город готовиться и к праздничным мероприятиям: Дню Победы и Дню города. Как подчеркнул Дмитрий Ворошилов, ориентироваться при их проведении будут прежде всего на эпидобстановку, требования и рекомендации Роспотребнадзора.

На 9 Мая запланирован военный парад и концерт. Одна из ключевых точек проведения праздничных мероприятий – парк Победы. Приглашенной звездой должен стать популярный певец, музыкант и телеведущий Алексей Чумаков. В рамках празднования Дня города, в Пятигорске запланировано проведение Осеннего культурного марафона – большого творческого фестиваля Российского фонда культуры, а также выступление певицы Zivert.

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