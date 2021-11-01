Как быть с листвой

Региональный оператор «ЖКХ» подключил собственные информационные ресурсы для информирования потребителей по вывозу листвы с придомовых территорий. Звонки принимаются на «горячую линию» +7-928-340-50-70 и на телефоны абонентских отделов регоператора. По итогам совещания в минЖКХ края с участием регоператоров разработан алгоритм действий для жителей, которые предпочли сбор сезонных растительных отходов их компостированию на своих участках. Вывоз опавшей листвы с придомовых территорий организован отдельным порядком и отдельной техникой, не нарушая графики транспортировки твердых коммунальных отходов. Специалисты «горячей линии» разъяснят алгоритм действий. Собранную листву рекомендуется упаковать в полиэтиленовые мешки. Поставить их нужно там, где имеются подъездные пути для грузового транспорта.

На всех территориях обслуживания сбор ведется специально выделенными для этих целей машинами, поскольку листву на сортировочные комплексы направлять нецелесообразно. Вывоз будет произведен поэтапно, процесс займет некоторое время, поскольку объемы сезонных отходов довольно велики. С территорий, за содержание которых отвечают органы местного самоуправления, уборку и транспортировку листвы произведут профильные организации, подчиненные администрациям городов и округов. Вместе с тем, региональный оператор напоминает, что жечь листву нельзя. Не следует высыпать ее в контейнеры, предназначенные для ТКО и сооружать на улицах кучи. Также не нужно загромождать мешками контейнеры на площадках, чтобы не препятствовать работе мусоровозов. Вывозить собранную листву продолжат и в период ноябрьских нерабочих дней, объявленных в связи с ростом заболеваемости вирусными инфекциями.