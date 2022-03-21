Как избежать возгорания травы

Ежегодно весной происходят сотни возгораний сухой прошлогодней травы. Как правило, такое горение в большинстве случаев не контролируемое — распространяется с большой скоростью и на внушительных площадях. Зачастую оно представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей.

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой травы полезно для земли, удобряет ее золой. Поэтому многие граждане специально устраивают такой пал. На самом деле пользы от этого нет. При сжигании погибает много полезных микроорганизмов, а также молодая травка, незаметная в сухой растительности. Кроме того, по сухостою огонь легко сможет добежать и до строений на вашем участке.

Правилами противопожарного режима в России (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) установлены требования безопасности по недопущению возникновения ландшафтных пожаров.

Одно из основных закреплено в пункте 66:на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных там же, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов. Также пунктом67 ППР в РФ закреплено, что все правообладатели земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне таковых, и правообладатели территорий ведения людьми садоводства или огородничества для собственных нужд, обязаны своевременно убирать мусор, сухую растительность и косить траву.Площадь уборки определяется границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.

Таким образом, при выявлении фактов нарушения пожарной безопасности, в частности разведения открытых источников огня (разжигания костров) и неуборки от сухой растительности и горючего мусора, собственники и пользователи будут привлекаться к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ.

Ни в коем случае не допускайтепала сухой травы. Будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка способствуют возгоранию растительности, что приводит к ландшафтному пожару. Соблюдайте закон. При обнаружении горения сухой растительности позвоните в Пожарную охрану по телефону 101.

Сергей Жуков, старший дознавательОНД и ПР поПятигорскуУНД и ПР

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, капитан внутренней службы.