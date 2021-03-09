Как не стать жертвой мошенников

Отдел МВД России по городу Пятигорску выражает крайнюю обеспокоенность участившимися случаями мошенничеств и краж в сфере информационно—телекоммуникационных технологий. В 2020 году зарегистрировано более 920 преступлений, совершенных с использованием средств сотовой связи и сети Интернет. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 55 миллионов рублей.

За истекший период 2021 года зафиксирован рост числа подобных преступлений, в январе их зарегистрировано уже свыше 70, ущерб по ним составляет свыше 1,6 млн. рублей.

Органы внутренних дел осуществляют комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений. По всем подобным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Вместе с тем, проводится большая работа по предупреждению дистанционных краж и мошенничеств. Полицейские распространяют информационные письма, предупреждающие пятигорчан о различных способах мошеннических схем, рассказывают об уловках, к которым прибегают мошенники на встречах с гражданами, готовят предостерегающие видеоролики, которые размещаются в средствах массовой информации, сети интернет, в том числе социальных сетях. Однако, несмотря на это, люди продолжают попадаться на уловки мошенников.

Отдел МВД России по г. Пятигорску призывает граждан проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону.

Не сообщайте никому номер карты, пин-код, логин и пароль от интернет-банка, а также смс-пароли, приходящие на ваш телефон, какими бы убедительным ни казались предложения, поступающие в этих телефонных звонках и сообщениях.

Заказывайте товары только на проверенных сайтах.

С помощью современных технологий злоумышленники могут осуществлять звонки с номеров телефонов реально существующих организаций – правоохранительных органов, банков и пр. и представляться их сотрудниками.

По возможности исключите общение по телефону с теми, кто звонит вам с неизвестных номеров, преимущественно начинающихся с +7495, +7499, +7920. Перепроверяйте информацию, поступающую от неизвестных вам лиц, даже если они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов и т.п.

Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона), (8793) 33-10-30.

Своевременное обращение граждан с заявлениями и сообщениями о преступлениях и административных правонарушениях позволяет полиции оперативно организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, и привлечь виновных лиц к ответственности.