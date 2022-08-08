Как обезопасить себя от мошенников

Полицейские Ставрополья на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение мошенничеств, разъясняя жителям региона простейшие правила безопасности, соблюдение которых поможет сохранить сбережения.

Накануне аналогичное мероприятие прошло в одном из санаториев Пятигорска. Полицейские напомнили собравшимся в зале сотрудникам и отдыхающим рекреационного учреждения о том, что необходимо оставаться бдительными и не доверять незнакомцам.

Особое внимание стражи обратили на тот факт, что злоумышленники в ходе диалога по телефону или в сети Интернет нередко могут представляться сотрудниками банка, правоохранительных органов, а также родственниками или знакомыми.

В завершение каждому участнику мероприятия вручили информационную памятку с описанием распространенных видов мошенничества и контактными номерами полиции.