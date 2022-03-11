Как поступить в вузы МВД России

Образовательные организации МВД России готовят квалифицированные кадры для службы в органах внутренних дел.

С первых дней учебы курсанты проходят службу по контракту и пользуются правами и льготами,предусмотренными для сотрудников органов внутренних дел.Всем выпускникам гарантировано трудоустройство в органах внутренних дел.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю направляет кандидатов для получения высшего образования в следующие образовательные организации МВД России:

Краснодарский университет МВД России (крд.мвд.рф) по специальностям:»Правовое гбеспечение национальной безопасности»,»Обеспечение законности и правопорядка»;

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России (ставф.крду.мвд.рф) по специальности:»Обеспечение законности и правопорядка»;

Ростовский юридический институт МВД России (рюи.мвд.рф) по специальности:»Правовое обеспечение национальной безопасности»;

Волгоградская академия МВД России (ва.мвд.рф) по специальностям:»Правовое обеспечение национальной безопасности»,»Судебная экспертиза».

Срок обучения 5 лет.

Контактные телефоны:8(8793)36-91-42,моб.тел.8-906-474-37-95 Вячеслав Сергеевич,

8(8793)36-91-21,моб.тел.8-928-222-31-37 Олеся Александровна.

Так же можно обратиться по адресу:г.Пятигорск,ул.Дунаевского,д.3

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