Как проходит капремонт?

Проведен осмотр придомовых территорий МКД, в которых ведется капитальный ремонт. Сотрудниками МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Пятигорска» совместно с МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» проведен визуальный осмотр придомовых территорий многоквартирных домов, в которых в настоящее время проводятся работы по капитальному ремонту общего имущества. По результатам осмотров в ряде многоквартирных домов выявлено отсутствие специальных бункеров для сбора строительных отходов. Строительные отходы после проведенных работ складируют на зеленых зонах, тротуарах.

Подрядными организациями ООО СК «Феникс», ООО «Атриум», ООО «Юг-Евросервис», ООО «Стройпромторг» не вывезены строительные отходы с придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: пл. Ленина, 22; пр. 40 лет октября, д. 35; ул. Пушкинская, д. 7, д. 9; ул. Московская, д. 4, д. 12, д. 16; ул. Матвеева, д. 119 корп. 3, корп. 5. По результатам комиссионного обследования составлены соответствующие акты, которые будут направлены в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края с целью привлечения юридических лиц, допустивших нарушения природоохранного законодательства, к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.