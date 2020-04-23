Как пятигорские школьники обучаются в режиме карантина?

Об этом мы спросили у начальника управления образования администрации города Натальи Васютиной. Она заверила: все уроки идут по расписанию, но только в онлайн формате и с соблюдением всех требований к образовательному процессу. У монитора дети проводят не больше 15 минут, потом перерывы на физкультминутку, работу с книгой и творческие задания.

По словам Натальи Васютиной, после трехнедельных каникул к обучению в онлайн режиме в столице СКФО приступили 21 093 ребенка. Ребята занимаются дистанционно с использованием современных онлайн технологий на разных образовательных платформах.

303 школьника не имеют такой возможности по причинам отсутствия компьютера и других гаджетов, либо выхода в интернет, а потому с ними организован образовательный процесс в телефонном режиме. Ребята получают задания и отправляют выполненные уроки по СМС и ММС, а также консультируются с педагогами по телефону. С родителями таких деток учителя так же всегда на связи.

4 ученика не приступили к занятиям: двое находятся в данный момент в стационаре на лечении, двое – за пределами Ставропольского края.

— Весь образовательный процесс у нас налажен. В течение трехнедельных каникул мы готовились к такому положению дел: своевременно донесли информацию до родителей, составили расписание, продумали программы, скорректировали учебные планы. Поэтому пока у нас все идет четко и слаженно, жалоб ни со стороны родителей, ни со стороны учителей нет, — прокомментировала Наталья Васютина.

Занятия проводятся абсолютно по всем школьным предметам, уроки длятся по 30 минут. Учреждения допобразования также проводят занятия дистанционно. Это Центр военно-патриотического воспитания молодежи, Дворец детского творчества и Центр туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера.

Что касается итоговой государственной аттестации у девятиклассников и единого госэкзамена у одиннадцатиклассников, то тут внесены изменения.

Так, учащиеся 9 классов будут сдавать в этом году только два обязательных предмета – русский язык и математику. Экзамены пройдут очно, но дата пока не определена. Период сдачи ГИА по распоряжению Министерства просвещения РФ регионы должны выбрать самостоятельно в зависимости от эпидситуации. Но завершить государственную итоговую аттестацию по всей стране должны до 31 июля. Когда она состоится в Ставропольском крае, будет объявлено позже. Экзамены по выбору в этом году у девятиклассников отменены.

Начало ЕГЭ пока запланировано на 8 июня, но дата так же может быть скорректирована.

В связи с неблагоприятной эпидемиолоической ситуацией отменен и заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Но принято решение, что призеры и победители региональных этапов получат те же привилегии и бонусы при поступлении в вузы, что традиционно предусмотрены для финалистов. В Пятигорске таких детей 65.

Планы на летний отдых тоже скорректированы. Поездки на море отменены. Но образовательные учреждения готовятся к работе в пришкольных лагерях, если эпидобстановка будет благополучной.

Детей, заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в Пятигорске на данный момент нет.