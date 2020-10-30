Как работает спортшкола

Заместитель главы администрации Пятигорска Наталья Васютина проинспектировала работу СДЮШОР №1. С председателем комитета по физкультуре и спорту Василием Сидоровым и директором СДЮШОР №1 Александром Классовским обсудили совершенствование методического, информационного обеспечения тренировочного процесса и развитие положительной мотивации учащихся для достижения высоких спортивных результатов.

Физкультурно-спортивная работа школы ориентирована на укрепление здоровья через развитие культуры здорового образа жизни и воспитание спортивного резерва. Также Наталья Васютина посетила СШОР № 2, где идет подготовка к открытию после реконструкции.