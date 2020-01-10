Как Снегурочку из плена выручали, или Елка во Дворце

Елки! Первая, вторая, третья, четвертая… Тут и со счета недолго сбиться! И это не про кино. Речь — о праздниках, организованных Советом женщин Пятигорска в рамках благотворительных акций по всему городу. Одна из тех, что завершили череду новогодних торжеств, состоялась в дни зимних каникул во Дворце детского творчества.

Гостей – ребят, лишенных родительской заботы, детей из малообеспеченных семей, воспитанников детского дома, а также детишек и внучат самих активисток женсовета с подачи гостеприимной хозяйки ДДТ, члена президиума Совета женщин Карины Огановой решили порадовать старой доброй сказкой. Причем билеты счастливчики получили бесплатно. Сюжет «Новогодних приключений Маши и Вити» хорошо известен еще родителям нынешних мальчишек и девчонок. Затаив дыхание, с не меньшим интересом следили за перипетиями сказки и они, дети компьютерного века. Кто бы что ни говорил, но живые выступления со сцены и сегодня воспринимаются гораздо душевнее, чем холодная картинка на экране, да хоть и 4Д!.. А прежде чем Дед Мороз поведал «продвинутому пользователю» Вите и его мечтательной подруге Маше о похищении Снегурочки сказочными злодеями, виновников новогоднего торжества поздравила председатель городского Совета женщин, депутат Думы Пятигорска Наталья Абалдуева. Наталья Васильевна подвела своеобразный итог веренице новогодних акций, волшебство которых испытали на себе большинство пятигорских семей…

— Старт новогодним праздникам мы объявили в детском доме № 32. Провели представления в театре оперетты, в городском Доме культуры, в станице Константиновской – по всему городу! В детской городской больнице праздник у елки помогли провести студенты Пятигорского медицинского колледжа. Побывали мы с подарками и у солдат, проходящих реабилитацию в военном госпитале. А одно из заключительных мероприятий женсовет и член его президиума Карина Оганова традиционно организуют во Дворце детского творчества Пятигорска. Мы постарались охватить новогодними торжествами как можно большее количество пятигорских семей, нуждающихся в поддержке. Очень приятно, что люди так отзывчивы на добро. Пятигорчане звонят, благодарят Совет женщин за бесплатные билеты для детишек на новогодние спектакли и елки. И такая ответная реакция говорит о том, что работаем мы не зря. Подарки, нарядные елки, яркие программы, а в результате дети счастливы. Что может быть приятнее для женского сердца? – сказала Наталья Абалдуева.

Тем временем главные герои отправились в сказку, чтобы выручить Снегурочку из плена. Помешать намерениям храбрых школьников не удалось ни Лешему, ни Дикому Коту Матвею, ни самой Бабе Яге. А когда дети попали в логово самого Кощея, тут и современные гаджеты пригодились…. Создатели — объединение педагогов-организаторов студии «Карусель» — постарались разнообразить сценарий видеорядом и различными спецэффектами. Режиссер сказки Людмила Головина с блеском исполнила роль проказницы Бабы Яги. Не отставали и ее взрослые партнеры – Сергей Чагай, Артем Саргсян, Мариэтта Сафарян, Ольга Харская и др. Роли Маши и Вити доверили юным воспитанникам театральной студии «Арлекино» и вокальной студии «ДоМиСолька». Постарались костюмеры. Голоса исполнителей проникали в самые сердца зрителей. Порадовали артисты и отточенными танцевальными движениями. Старшее поколение зрителей в финале аплодировало с не меньшим энтузиазмом, чем ребятня.

Но на этом чудеса не завершились. После окончания спектакля все поспешили в фойе, чтобы вместе с Бабой Ягой и прочей «нечистью» пуститься в хоровод вокруг красавицы-елки. Вместе со всеми танцевали и верные помощницы председателя Совета женщин Татьяна Абаничева и Анна Галыгина. Причем отличить активисток, нарядившихся в костюмы забавных мышек – символов 2020 года, – от профессиональных артистов было практически невозможно. В вихре общего веселья закружилась и сама Наталья Абалдуева! Маленькие всезнайки с удовольствием участвовали в веселых конкурсах и викторинах. Призы победителям вручали Дед Мороз и Снегурочка, и никто не остался без подарков. Тут уж постарались верные друзья женсовета Пятигорска — предприниматели с отзывчивыми сердцами, на которых наш город и держится.

Всего Дворец детского творчества выделил 280 бесплатных билетов на новогодний спектакль и представление у елки для подопечных женсовета Пятигорска.