КАК СТАТЬ ПЕРЕПИСЧИКОМ

Июнь 30, 2021 Политика, Пятигорская Правда 0 9

Отдел государственной статистики в городе Пятигорске Северо-Кавказстата возобновил набор переписчиков для работы при проведении Всероссийской переписи населения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 949 определены сроки проведения  Всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2021 года.
Основные требования к нанимаемому персоналу:
— возраст старше 18 лет;
— гражданство Российской Федерации;
— владение навыками работы на персональном компьютере.

Срок привлечения 1месяц (октябрь 2021 года), вознаграждение 18000 руб. в месяц.
Примечание: сумма вознаграждения с учетом НДФЛ.
Для сведения
Средняя норма нагрузки на переписчика составляет 550 человек.
Переписчик должен:
⇒  пройти обучение порядку проведения переписи населения и заполнения переписных листов;
⇒  провести перепись населения на своем счетном участке: посетить каждое помещение, в котором проживает население, заполнив переписные документы с использованием планшетного компьютера;
⇒  уточнять информацию о прохождении переписи у населения, заполнившего переписные листы в электронной форме, размещенные в сети Интернет;
⇒  ежедневно заполнять записную книжку переписчика и информировать контролера полевого уровня  о количестве переписанных лиц;
⇒  провести контрольный обход помещений совместно с контролером для проверки полноты и правильности проведения переписи.

    Если Вы решили стать переписчиком, то необходимо заполнить анкету и направить ее в Отдел государственной статистики в городе Пятигорске Северо-Кавказстата по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 511, e-mail: [email protected].
По всем возникающим вопросам обращаться  к уполномоченным по вопросам проведения Всероссийской переписи населения 2020 в городе Пятигорске по телефонам:
8-962-451-20-47 Немцев Евгений Александрович;
8-928-370-70-83 Дронова Наталья Валентиновна;
— 8(8793)97-35-13; 8(8793)33-93-22; 8(8793)33-92-62 Отдел государственной статистики в городе Пятигорске.

  Анкета  переписчика

Фамилия имя отчество  ________________________________________________

Дата рождения________________________________________________________

Образование (специальность)___________________________________________

Место работы, последнее место работы (занимаемая должность)

____________________________________________________________________

Место жительства_____________________________________________________

Уверенный пользователь ПК ___________________________________________
(да, нет)

Контактный телефон__________________________________________________

Дата                                                                                         подпись

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