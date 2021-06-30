КАК СТАТЬ ПЕРЕПИСЧИКОМ

Отдел государственной статистики в городе Пятигорске Северо-Кавказстата возобновил набор переписчиков для работы при проведении Всероссийской переписи населения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 949 определены сроки проведения Всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2021 года.
Основные требования к нанимаемому персоналу:
— возраст старше 18 лет;
— гражданство Российской Федерации;
— владение навыками работы на персональном компьютере.
Срок привлечения 1месяц (октябрь 2021 года), вознаграждение 18000 руб. в месяц.
Примечание: сумма вознаграждения с учетом НДФЛ.
Для сведения
Средняя норма нагрузки на переписчика составляет 550 человек.
Переписчик должен:
⇒ пройти обучение порядку проведения переписи населения и заполнения переписных листов;
⇒ провести перепись населения на своем счетном участке: посетить каждое помещение, в котором проживает население, заполнив переписные документы с использованием планшетного компьютера;
⇒ уточнять информацию о прохождении переписи у населения, заполнившего переписные листы в электронной форме, размещенные в сети Интернет;
⇒ ежедневно заполнять записную книжку переписчика и информировать контролера полевого уровня о количестве переписанных лиц;
⇒ провести контрольный обход помещений совместно с контролером для проверки полноты и правильности проведения переписи.
Если Вы решили стать переписчиком, то необходимо заполнить анкету и направить ее в Отдел государственной статистики в городе Пятигорске Северо-Кавказстата по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 511, e-mail: [email protected].
По всем возникающим вопросам обращаться к уполномоченным по вопросам проведения Всероссийской переписи населения 2020 в городе Пятигорске по телефонам:
— 8-962-451-20-47 Немцев Евгений Александрович;
— 8-928-370-70-83 Дронова Наталья Валентиновна;
— 8(8793)97-35-13; 8(8793)33-93-22; 8(8793)33-92-62 Отдел государственной статистики в городе Пятигорске.
Анкета переписчика
Фамилия имя отчество ________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________
Образование (специальность)___________________________________________
Место работы, последнее место работы (занимаемая должность)
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Место жительства_____________________________________________________
Уверенный пользователь ПК ___________________________________________
(да, нет)
Контактный телефон__________________________________________________
Дата подпись