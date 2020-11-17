Как стать переписчиком

Ноябрь 17, 2020 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 84

Отдел государственной статистики в городе Пятигорске Северо-Кавказстата осуществляет набор контролеров и переписчиков для работы при проведении Всероссийской переписи населения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 943 проведение очередной Всероссийской переписи населения перенесено на апрель 2021 года.

 

Основные требования к нанимаемому персоналу:

— возраст старше 18 лет;
— гражданство Российской Федерации;
— владение навыками работы на персональном компьютере.

 

Контролер полевого уровня:срок привлечения 2 месяца(март –апрель 2021 года), вознаграждение 20000 руб. в месяц.

Переписчик:срок привлечения 1месяц (апрель 2021 года), вознаграждение 18000 руб. в месяц.

Примечание: сумма вознаграждения с учетом НДФЛ.

Для сведения

Средняя норма нагрузки на переписчика составляет 550 человек.

Переписчик должен:

⇒  пройти обучение порядку проведения переписи населения и заполнения переписных листов;

⇒  провести перепись населения на своем счетном участке: посетить каждое помещение, в котором проживает население, заполнив переписные документы с использованием планшетного компьютера;

⇒  уточнять информацию о прохождении переписи у населения, заполнившего переписные листы в электронной форме, размещенные в сети Интернет;

⇒  ежедневно заполнять записную книжку переписчика и информировать контролера полевого уровня  о количестве переписанных лиц;

⇒  провести контрольный обход помещений совместно с контролером для проверки полноты и правильности проведения переписи.
Контролеру полевого уровня подчиняются шесть переписчиков счетных участков и один переписчик стационарного участка.

Контролер полевого уровня должен:

⇒  пройти обучение порядку проведения переписи населения и заполнения переписных листов;

⇒  осуществить комплектование и распределение переписной документации, мобильных устройств по счетным участкам;

⇒  провести предпереписную проверку на территории своего переписного участка;

⇒  обучить переписчиков порядку проведения переписи, опроса населения и заполнения переписных листов;

⇒  проводить консультации населения о порядке прохождения переписи с использованием  сети Интернет;

⇒  ежедневно контролировать работу переписчиков во время проведения переписи населения, проверять заполнение записных книжек переписчиков;

⇒  собирать и анализировать информацию о числе жилых помещений, которые обошли переписчики, и численности переписанного населения;

⇒  осуществлять выгрузку заполненных электронных переписных листов с мобильных устройств переписчиков и передачу информации уполномоченному по вопросам переписи;

⇒  принять материалы переписи от переписчиков, подвести итоги по переписному участку и сдать материалы уполномоченному по вопросам переписи.

 

Если Вы решили стать контролером полевого уровня или переписчиком, то необходимо заполнить анкету и направить ее в Отдел государственной статистики вгороде Пятигорске Северо-Кавказстата по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 511, e-mail: [email protected].

По всем возникающим вопросам обращаться  к уполномоченным по вопросам проведения Всероссийской переписи населения 2020 в городе Пятигорске по телефонам:

— 8-905-411-63-19; 8-928-346-56-61  Ясинецкий Александр Иванович;

— 8-962-451-20-47 Немцев Евгений Александрович;

— 8(8793)97-35-13; 8(8793)33-93-22; 8(8793)33-92-62 Отдел государственной статистики в городе Пятигорске.

 

                                                      Анкета

 

Должность Нужное  отметить — 1
Контролер полевого уровня  
Переписчик  

 

 

Фамилия имя отчество  ________________________________________________

 

Дата рождения________________________________________________________

 

Образование (специальность)___________________________________________

 

Место работы, последнее место работы (занимаемая должность)____________________________________________________________________

 

Место жительства_____________________________________________________

 

 

Уверенный пользователь ПК ___________________________________________

(да, нет)

 

 

 

Контактный телефон__________________________________________________

 

 

 

Дата                                                                                         подпись

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