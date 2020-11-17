Как стать переписчиком

Отдел государственной статистики в городе Пятигорске Северо-Кавказстата осуществляет набор контролеров и переписчиков для работы при проведении Всероссийской переписи населения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 943 проведение очередной Всероссийской переписи населения перенесено на апрель 2021 года.

Основные требования к нанимаемому персоналу:

— возраст старше 18 лет;

— гражданство Российской Федерации;

— владение навыками работы на персональном компьютере.

Контролер полевого уровня:срок привлечения 2 месяца(март –апрель 2021 года), вознаграждение 20000 руб. в месяц.

Переписчик:срок привлечения 1месяц (апрель 2021 года), вознаграждение 18000 руб. в месяц.

Примечание: сумма вознаграждения с учетом НДФЛ.

Для сведения

Средняя норма нагрузки на переписчика составляет 550 человек.

Переписчик должен:

⇒ пройти обучение порядку проведения переписи населения и заполнения переписных листов;

⇒ провести перепись населения на своем счетном участке: посетить каждое помещение, в котором проживает население, заполнив переписные документы с использованием планшетного компьютера;

⇒ уточнять информацию о прохождении переписи у населения, заполнившего переписные листы в электронной форме, размещенные в сети Интернет;

⇒ ежедневно заполнять записную книжку переписчика и информировать контролера полевого уровня о количестве переписанных лиц;

⇒ провести контрольный обход помещений совместно с контролером для проверки полноты и правильности проведения переписи.

Контролеру полевого уровня подчиняются шесть переписчиков счетных участков и один переписчик стационарного участка.

Контролер полевого уровня должен:

⇒ пройти обучение порядку проведения переписи населения и заполнения переписных листов;

⇒ осуществить комплектование и распределение переписной документации, мобильных устройств по счетным участкам;

⇒ провести предпереписную проверку на территории своего переписного участка;

⇒ обучить переписчиков порядку проведения переписи, опроса населения и заполнения переписных листов;

⇒ проводить консультации населения о порядке прохождения переписи с использованием сети Интернет;

⇒ ежедневно контролировать работу переписчиков во время проведения переписи населения, проверять заполнение записных книжек переписчиков;

⇒ собирать и анализировать информацию о числе жилых помещений, которые обошли переписчики, и численности переписанного населения;

⇒ осуществлять выгрузку заполненных электронных переписных листов с мобильных устройств переписчиков и передачу информации уполномоченному по вопросам переписи;

⇒ принять материалы переписи от переписчиков, подвести итоги по переписному участку и сдать материалы уполномоченному по вопросам переписи.

Если Вы решили стать контролером полевого уровня или переписчиком, то необходимо заполнить анкету и направить ее в Отдел государственной статистики вгороде Пятигорске Северо-Кавказстата по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 511, e-mail: [email protected].

По всем возникающим вопросам обращаться к уполномоченным по вопросам проведения Всероссийской переписи населения 2020 в городе Пятигорске по телефонам:

— 8-905-411-63-19; 8-928-346-56-61 Ясинецкий Александр Иванович;

— 8-962-451-20-47 Немцев Евгений Александрович;

— 8(8793)97-35-13; 8(8793)33-93-22; 8(8793)33-92-62 Отдел государственной статистики в городе Пятигорске.

Анкета

Должность Нужное отметить — 1 Контролер полевого уровня Переписчик

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