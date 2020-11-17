Как стать переписчиком

Отдел государственной статистики в городе Пятигорске Северо-Кавказстата осуществляет набор контролеров и переписчиков для работы при проведении Всероссийской переписи населения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 943 проведение очередной Всероссийской переписи населения перенесено на апрель 2021 года.
Основные требования к нанимаемому персоналу:
— возраст старше 18 лет;
— гражданство Российской Федерации;
— владение навыками работы на персональном компьютере.
Контролер полевого уровня:срок привлечения 2 месяца(март –апрель 2021 года), вознаграждение 20000 руб. в месяц.
Переписчик:срок привлечения 1месяц (апрель 2021 года), вознаграждение 18000 руб. в месяц.
Примечание: сумма вознаграждения с учетом НДФЛ.
Для сведения
Средняя норма нагрузки на переписчика составляет 550 человек.
Переписчик должен:
⇒ пройти обучение порядку проведения переписи населения и заполнения переписных листов;
⇒ провести перепись населения на своем счетном участке: посетить каждое помещение, в котором проживает население, заполнив переписные документы с использованием планшетного компьютера;
⇒ уточнять информацию о прохождении переписи у населения, заполнившего переписные листы в электронной форме, размещенные в сети Интернет;
⇒ ежедневно заполнять записную книжку переписчика и информировать контролера полевого уровня о количестве переписанных лиц;
⇒ провести контрольный обход помещений совместно с контролером для проверки полноты и правильности проведения переписи.
Контролеру полевого уровня подчиняются шесть переписчиков счетных участков и один переписчик стационарного участка.
Контролер полевого уровня должен:
⇒ пройти обучение порядку проведения переписи населения и заполнения переписных листов;
⇒ осуществить комплектование и распределение переписной документации, мобильных устройств по счетным участкам;
⇒ провести предпереписную проверку на территории своего переписного участка;
⇒ обучить переписчиков порядку проведения переписи, опроса населения и заполнения переписных листов;
⇒ проводить консультации населения о порядке прохождения переписи с использованием сети Интернет;
⇒ ежедневно контролировать работу переписчиков во время проведения переписи населения, проверять заполнение записных книжек переписчиков;
⇒ собирать и анализировать информацию о числе жилых помещений, которые обошли переписчики, и численности переписанного населения;
⇒ осуществлять выгрузку заполненных электронных переписных листов с мобильных устройств переписчиков и передачу информации уполномоченному по вопросам переписи;
⇒ принять материалы переписи от переписчиков, подвести итоги по переписному участку и сдать материалы уполномоченному по вопросам переписи.
Если Вы решили стать контролером полевого уровня или переписчиком, то необходимо заполнить анкету и направить ее в Отдел государственной статистики вгороде Пятигорске Северо-Кавказстата по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 511, e-mail: [email protected].
По всем возникающим вопросам обращаться к уполномоченным по вопросам проведения Всероссийской переписи населения 2020 в городе Пятигорске по телефонам:
— 8-905-411-63-19; 8-928-346-56-61 Ясинецкий Александр Иванович;
— 8-962-451-20-47 Немцев Евгений Александрович;
— 8(8793)97-35-13; 8(8793)33-93-22; 8(8793)33-92-62 Отдел государственной статистики в городе Пятигорске.
Анкета
|Должность
|Нужное отметить — 1
|Контролер полевого уровня
|Переписчик
Фамилия имя отчество ________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________
Образование (специальность)___________________________________________
Место работы, последнее место работы (занимаемая должность)____________________________________________________________________
Место жительства_____________________________________________________
Уверенный пользователь ПК ___________________________________________
(да, нет)
Контактный телефон__________________________________________________
Дата подпись