«Жареное солнце», особенно безжалостное к жителям городов, плавно перекатилось с июля в август. Дождь и ураганный ветер минувшего понедельника ситуацию не спасли. В отдельных районах Ставропольского края синоптики по-прежнему объявляют плюс сорок. Достается и курортным Кавминводам. За советами, как уберечься от жары, мы обратились к Софье Эбзеевой, врачу-кардиологу-аритмологу отделения хирургического лечения сложных нарушений ритмов сердца и электрокардиостимуляции городской клинической больницы Пятигорска.

— Жара дает дополнительную нагрузку на все органы и системы нашего организма. В первую очередь — на сердечнососудистую. Возрастает число сердечных сокращений, нарушений ритма сердца, гипертонических кризов. Сама я уже 8—9 лет связана с работой в кардиореанимации и на личном опыте могу сказать, что инфаркты и инсульты, артериальные тромбозы летом случаются гораздо чаще, чем в иное время года. Особенно должны поостеречься гипертоники и люди, страдающие другими сердечнососудистыми заболеваниями. А адекватную лекарственную терапию им назначит врач.

В жаркие летние дни, как никогда, важно принимать кроверазжижающие антикоагулянтные препараты, возможно, даже в большем объеме, чем обычно. Дело в том, что жара вызывает активное потоотделение, что влияет на состав крови. То есть когда мы потеем, среда крови меняется. Упрощено говоря, есть жидкая часть — это плазма, и твердая — лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. Потеря жидкости грозит потерей соотношения между жидкой и твердой частью, что оказывает негативное воздействие на свертывающую систему и может вызвать образование тромбов. Это, в свою очередь, чревато тромбоэмболией легочной артерии, инфарктами и инсультами. Меняется электролитный состав крови. Происходит потеря важных для нас ионов — калия, магния. Поэтому, чтобы сердце хорошо выполняло свои насосные функции, в первую очередь для профилактики, мы назначаем нашим пациентам препараты, содержащие калий и магний. С потоотделением они выводятся из наших кровеносных сосудов в экстренном порядке, что приводит к нарушениям ритма сердца.

aВажно летом соблюдать и правильный режим питания. Нужно отказаться от острой, жирной, тяжелой горячей пищи. Предпочтение отдавайте окрошкам, свекольникам. Ешьте побольше овощей, фруктов, зелени, в которых много витаминов К. Однако опять же существуют определенные препараты-коагулянты, которые угнетают свертываемость крови, то есть препятствуют образованию тромбов. Одновременно с ними зелень, содержащую витамин К, лучше не принимать. (Витамин К отвечает за синтез факторов свертывания в печени. Антикоагулянты и витамин К обладают противоположными эффектами). Но об этом при назначении препарата вам расскажет врач. Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное. Никаких 50—100 граммов коньяка для якобы очищения сосудов! Курильщики должны сократить количество сигарет, потому как курение также вызывает сокращение кислорода в крови!

Если нет возможности уехать летом из города, хотя бы раз в месяц приходите на прием к кариологу, делайте кардиограмму. Любители загара могут принимать солнечные ванны до 11 часов утра (и то лучше 15—20 минут на солнце, полчаса в тени) и после трех-четырех часов дня. Физический труд — не более получаса с перерывами на отдых. На солнце желательно вообще не работать. Избегайте повышенных нагрузок. Не ходите в жару на рынок. Как можно меньше трудитесь на грядках в согнутом положении. Не стоит в самое жаркое время дня находиться за рулем, перемещаться в общественном транспорте. По возможности выходите на улицу рано утром или поздно вечером, Особенно берегите своих стариков и детей. Старайтесь держаться в тени, на работе или дома — под кондиционером. Хотя кондиционер — тема отдельная. Ведь в их фильтрах накапливается инфекция. Без тщательной профессиональной чистки этих фильтров человек подвержен острым формам стофилакокковой пневмнонии.

И еще хочу сделать акцент на опасности температурных контрастов для нашего организма — из жары в холод. То есть окунаться в холодный пруд или становиться под ледяной душ, если вы перегрелись на солнце, ни в коем случае нельзя, поскольку это грозит развитием холодовой дифибрилляции желудочков сердца, что приводит к резкой аритмии и остановке этого органа, доставляющего артериальную кровь ко всем тканям организма. Ну а если вы привыкли прикладывать к лицу лед — заверните его предварительно в полотенце.

Одежда летом должна быть светлой и легкой. Не забывайте о головном уборе! Воду нужно употреблять не менее двух литров в сутки. Лучше несладкую и негазированную. И если в обычную погоду мы должны принимать не менее 30 мл. жидкости на один кг. массы тела, то в жару — 40 мл. на кг. массы…

Важно!

И обязательно прислушивайтесь к своему организму! Если у вас вдруг появилась одышка или вы почувствовали резкую усталость — лучше прилечь и отдохнуть, принять в меру прохладный душ. При ухудшениях самочувствия обращайтесь к врачу. Берегите себя и будьте здоровы!