Какие новшества ждут КМВ в области водоснабжения и водоотведения

О новых проектах в области водоснабжения и водоотведения рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. В своем телеграм-канале градоначальник подчеркнул: реализация задуманного важна для развития всего региона Кавказских Минеральных Вод. Речь идет о трех крупных инфраструктурных проектах, к работе над которыми приступило Правительство Ставропольского края.

Реконструкция Кавминводских очистных сооружений канализации: срок реализации — 2025 год; средства реализации — бюджет РФ и края; стадия реализации — разработка проектно-сметной документации. Строительство водовода от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в городе Пятигорске: срок реализации — 2023-2024 гг.; средства реализации — бюджет РФ и края; стадия реализации — ПСД с экспертизой. Вторая нитка междугороднего канализационного коллектора Кисловодск – Ессентуки – Пятигорск: срок реализации — 2023-2025 гг.; средства реализации — бюджет РФ и края; стадия реализации — разработка ПСД.