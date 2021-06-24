Какие улицы еще отремонтируют в Пятигорске

Список ремонтируемых в Пятигорске улиц пополнился новыми объектами. Еще семь улиц города будут отремонтированы в этом году за счёт субсидии из регионального дорожного фонда. Об этом в своем Инстаграм сообщил Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов: — По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова совместно с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края продолжаем приводить в порядок улично-дорожную сеть города. Объемы работ большие, но шаг за шагом будем решать эту задачу. В этом году будут проведены ремонтные работы проезжей части, тротуаров и ливневок на следующих улицах: ул. Коста Хетагурова, ул. Зеленая, ул. Шевченко, ул. Льва Толстого, пер. Пушкина, пер. Набережный, туп. Набережный. Также в городе продолжается ремонт гравийного покрытия улиц и латочный ремонт.