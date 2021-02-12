Каким будет бюст Л.Н. Толстого в одноименном сквере — решат пятигорчане

Стартует открытый городской конкурс на лучший эскиз памятника Заявки на конкурс принимаются с 15 февраля по 1 апреля 2021 года.

Напомним, сейчас в сквере Толстого продолжается масштабное благоустройство территории: реставрация уникальных лестниц из машукского камня, устройство газонов и пешеходных дорожек, монтаж системы автополива, реконструкция фонтана в подпорной стене. Все работы должны быть завершены к 1 мая. Взамен старого гипсового бюста писателя в обновленном сквере будет установлен новый памятник. Стать его автором и вписать собственную страницу в историю родного города может каждый. Итак, какие требования предъявляют организаторы конкурса (администрация города Пятигорска) к конкурсным работам? Идея эскизного проекта бюста должна быть неразрывно связана с местом его размещения с учетом градостроительной ситуации, обеспечения доступа к памятнику, его восприятия. По каким критериями жюри будет оценивать конкурсные проекты? Выразительность пластического и художественного образа памятника бюста; Гармоничное соотношение масштаба памятника бюста с площадью прилегающей территории; Соответствие материала памятника бюста образному замыслу и особенностям места установки; Возможность реализации памятника в натуре с учетом стоимостных характеристик.

Что нужно сделать, чтобы стать участником конкурса? Конечно, прежде всего, подготовить сам проект. И сопроводить его краткой информацией об авторе: фамилия, имя, отчество, дата рождения автора (авторов), место работы и должность, почтовый адрес и телефон, электронная почта. (см. Положение о конкурсе на сайте https://kultura5gor.ru) Куда и как отправить конкурсную заявку и эскиз? Заявки принимаются с 15 февраля до 1 апреля 2021 г. включительно, по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 2 этаж, каб. 209 (с 10:00 ч. до 18:00 ч.), ежедневно кроме субботы и воскресенья. Внимание! На конкурс принимаются только материалы, авторство на которые принадлежит лично участнику конкурса или члену авторского коллектива! Что именно должно содержаться в проектном предложении? — эскиз памятника бюста (принимаются работы на бумажных и электронных носителях, стандартный лист формата А4, выполненные в любой технике (акварель, карандаш, компьютерная графика); — проекции памятника бюста с указанием размеров; — макет памятника бюста; — пояснительная записка с описанием памятника бюста (указываются размеры, материал из которого планируется изготовление будущего памятника бюста, другие материалы, позволяющие раскрыть замысел автора проекта подробней; — предлагаемые пояснительные надписи (текст).

А судьи кто? В состав жюри конкурса входят художники, скульпторы, архитекторы, искусствоведы, краеведы, деятели культуры и искусства, представители Думы и администрации города Пятигорска. Как будут подводить итоги? Решение об определении победителя конкурса принимается на заседании жюри открытым голосованием простым большинством голосов. При проведении конкурса и подведении итогов жюри руководствуется принципами конфиденциальности и анонимности участников. Где можно будет ознакомиться с результатами? Итоги конкурса будут опубликованы на сайте города-курорта Пятигорска и в официальных аккаунтах администрации в соцсетях. Куда можно обратиться с дополнительными вопросами? В Управление культуры администрации Пятигорска по телефону: (8879 3) 33-28-24.