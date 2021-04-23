Каким будет День Победы в Пятигорске

Организационный комитет по празднованию Дня Победы в Пятигорске: в центре внимания — афиша, график, детали подготовки к главному празднику страны.

В преддверии 9 Мая праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. 8 мая запланировано традиционное шествие «Свеча памяти». 9 мая в 10:00 по ул. Козлова пройдет военный парад, в 12:00 на Воинском мемориале состоится митинг памяти «Мы из бессмертия». Вечерний праздничный концерт запланирован в парке Победы у Новопятигорского озера. Участие в программе примет популярный музыкант, актер и телеведущий Алексей Чумаков, а по завершении концерта небо Пятигорска озарит праздничный салют. Чтобы все эти мероприятия состоялись, необходима работа и координация многих служб и ведомств, об этом и говорили участники сегодняшнего совещания.