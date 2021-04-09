Каким будет облик остановок общественного транспорта?

Этот вопрос обсудил Градостроительный совет Пятигорска. Эскизные проекты представлены на суд ведущих архитекторов и специалистов в сфере дизайна городской среды. — Всё очень конструктивно, компактно и максимально функционально, нет ничего лишнего, — пояснил главный архитектор Пятигорск Константин Тащев. — Размещено название остановки, ветровая панель (может служить для размещения карты), лавочка, организован сток дождевой воды. Материал панели — прочный поликарбонат. Члены Градостроительного совета обсудили плюсы и минусы предложенного проекта, внесли замечания и предложения и отправили эскизы на доработку. Кстати, в Пятигорске планируют увеличить количество трамваев, выходящих на маршруты в выходные дни. Как отметили в ГУП СК «Городской электрический транспорт города Пятигорска», такая потребность возникла из-за увеличения пассажиропотока. Сейчас по будним дням на линию выходят 32-33 трамвая, в субботу — 26 вагонов, в воскресенье — 24. При этом пассажиры стали активнее пользоваться этим видом общественного транспорта. Поэтому на предприятии планируют скорректировать расписание и дополнительно выпустить 2-3 вагона в выходные дни. Обсудили на заседании пятигорского Градсовета и эскизные проекты нестационарных павильонов. — Это могут быть небольшие продуктовые магазины, сувенирные лавки (особенно востребованные в центральной, курортной части города), кофейни, — рассказал Константин Тащев.

— При этом декоративные элементы и цветовые решения могут варьироваться, но общий вид объектов един. Узнаваемый пятигорский стиль, классика. Можно добавить панели-трансформеры, разместить дополнительную информацию. После детального обсуждения эскизные проекты также отправлены на доработку.