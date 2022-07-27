В Пятигорске в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские провели экскурсию в отдел экспертно-криминалистической службы для детей из пришкольного лагеря города-курорта. Эксперты-криминалисты с удовольствием поделились своими знаниями и рассказали детям об особенностях своей работы.

В ходе мероприятия полицейские продемонстрировали ребятам профессиональный комплект эксперта-криминалиста, с которым они работают и выезжают на места происшествий. Стражи правопорядка рассказали гостям о различных способах и методах обнаружения и изъятия следов, а также познакомили со специальным оборудованием для их дальнейшего исследования.

Представитель Общественного совета при городском отделе полиции, в свою очередь, напомнил детям о правилах поведения в общественных местах, вблизи проезжей части, а также на водоемах.

В завершение экскурсии полицейские пожелали ребятам безопасно и приятно провести летний отдых.