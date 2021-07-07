Капитальный ремонт инженерных сетей многоквартирного дома: будут ли менять трубы в квартире?

Июль 7, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 105

Ситуация: в многоквартирном доме выполняется капремонт инженерных систем. Вопрос: кто должен ремонтировать трубы внутри квартиры?

 

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предусмотрены работы по капремонту внутридомовых инженерных сетей. Например, водо-, газо-, теплоснабжения и водоотведения.

 

В этих случаях выполняется ремонт/замена стояков, проходящих через помещения собственников помещений, в том числе на ответвлении от стояка в квартире до первого отключающего устройства. Дальше ответственность за состояние труб в квартире ложится на плечи ее владельца.

 

Если отключающих устройств в помещении нет и это предусмотрено технической документацией дома, такие сети являются общедомовым имуществом. Ответственность за их содержание несет организация, управляющая домом (управляющая компания, ТСЖ/ЖСК). Соответственно, при капремонте они включаются в объем ремонтируемого/заменяемого конструктива.

 

Помимо стояков, подрядная организация должна выполнить капремонт инженерных сетей в подвале многоквартирного дома. Они также относятся к общему имуществу дома.

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