«КАРДО»: будь молодым «Здесь и сейчас»

Пятигорск, который и так по праву считается молодежным городом, на несколько дней стал мировой столицей молодых и активных. Вчера здесь прошла церемония открытия Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Хедлайнерами церемонии открытия стали группы KREC и «ГРОТ».

Различные арт-объекты украсили парки и скверы. В районе питьевой галереи организовали скейт-парк, который уже опробовала и местная молодежь. Площадку у Поющего фонтана сделали территорией фрирана и паркура, место для трикинга выделили между Орлом и гротом Дианы, а состязания по воркауту можно будет увидеть из Китайской беседки.

Торжественное открытие прошло на площади перед администрацией города. Участников и зрителей поприветствовали помощник полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергей Стариков и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

— Пятигорск подтверждает звание молодежного города, — отметил Дмитрий Ворошилов. — Все лучшее, что у нас есть, мы отдаем молодым — это сердце нашего города, парк «Цветник», где пройдет основная часть соревнований. «КАРДО» даст толчок в развитии подрастающего поколения и поможет устроиться в социальной жизни. Ведь некоторые уличные культуры уже стали даже олимпийскими видами спорта.

— Благодарю руководство города и организаторов «КАРДО», — сказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Степанов. — Это замечательное мероприятие мы включили в план постоянных. Будем его масштабировать и развивать.

— Пятигорск — это прекрасный климат, красивая природа и интересная архитектура, в которую идеально вписался наш конкурс, — подчеркнул директор Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Валентин Работенко. — Сюда приехали ребята из десятков стран мира. И это совсем другая молодежь, которая может вдохнуть новый воздух в местных единомышленников. Мероприятия в Пятигорске — это яркий финал конкурса, который длился порядка шести месяцев.

Итак, в этом событии мирового масштаба принимают участие представители 36 стран, это около 2000 человек: общественники, спортсмены, деятели культуры и искусства, артисты и многие другие. Конкурс проходит в 13 номинациях по 3 направлениям (стрит-проекты, стрит-танцы, стрит-спорт). В рамках финальных мероприятий премии «КАРДО» состоится фестиваль уличных культур «Здесь и сейчас» по направлениям: хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, BMX, Scoot.

Слово — участнику

Бейкер, Турция:

— Я впервые в России, и здесь круто.

Город мне нравится. Хочу попробовать минеральную воду и подняться на Машук. Свое первое граффити — название нашей команды «SCAB» — я нарисовал в родном Адене, мне было 11 лет. На конкурсе я выступаю и как участник, и как артист.