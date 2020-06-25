Карма на расстоянии не очистилась

Следственным отделом ОМВД России по Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

На одном из телеканалов 59-летний житель Пятигорска увидел объявление о предоставлении услуг по исцелению от болезней, избавления от невзгод, а также очищению кармы на расстоянии. Гражданин позвонил на номер телефона, указанный в рекламе. Женщина, ответившая на звонок, представилась «целительницей Варварой». Она убедила заявителя перевести около трехсот тысяч рублей в счет оплаты своих услуг. Гражданин заплатил. Осознав, что в отношении него совершены противоправные действия, мужчина обратился в полицию.

Полицейские устанавливают обстоятельства противоправного деяния, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленницы.

Полиция Ставрополья призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами. Мошенники представляются сотрудниками банков, близкими родственниками, попавшими в беду, а также сильными целителями. Проверяйте всю информацию, проинструктируйте пожилых родных и близких. Бдительность и осторожность помогут не стать жертвой злоумышленников.

Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона). Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.