Кавээнщики из Пятигорска представят край на фестивале детских команд в Грозном

Фестиваль «Юный Кавказ» 27 ноября соберет на своей площадке веселых и находчивых из Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Ставропольского края (впервые!), Волгограда, Уфы и Нижнего Новгорода. За победу поборется и команда «Машук» (СОШ №6, Пятигорск). Игру будет транслировать местный телеканал Чеченской Республики.

— Мы повезем лучшие номера и шутки, проверенный материал, — рассказала корреспонденту ИА «Победа26» руководитель команды «Машук» Кристина Бабаян. Удачи, ребята! Напомним, в сентябре по итогам международного фестиваля среди детских команд КВН наш «Машук» получил приглашение на участие в телевизионной юниор-лиге. Планируется, что на съемки пятигорчане поедут в феврале, а эфир выйдет на Первом канале.