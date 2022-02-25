Кавказ — в объективе ТО «Бештаунит»

Представители творческого объединения «Бештаунит» рассказали о своих готовых проектов и планах на ближайшее будущее.

Пресс-конференция прошла сегодня в Центральной библиотеке им. М. Горького, в краеведческом центре «Пятигорье».

Творческому объединению — два года. Но за это время его члены успели создать много интересных, оригинальных и разноплановых проектов.

Руководитель ТО «Бештаунит» Денис Корнилов отметил то, что сейчас ребята активно участвуют в создании полигона интерактивного отдыха «Парк Тория» в Тверской области. Отвечают за организацию медийной и художественной платформы.

Ещё один крупный проект — трэвл-шоу, исследовательская, туристическая передача «Другой Кавказ», цель которого — показать богатую историю нашего региона — то, что было здесь сотни и тысячи лет назад. К этой работе подключился блогер ютуб-канала » Заметки из рюкзака», эко активист Олег Кононенко, который выступил оператором и сценаристом проекта.

— Наша команда — это клуб по интересам, — отметил Денис Корнилов. — Группа расширяется, растёт и масштаб проектов.

Так объединение сейчас снимает клип «Лермонтов», посвящённый атомной промышленности СССР, стихи песни написал Денис Корнилов. Продолжается работа над фэнтези-сериалом «Ратибор — хранитель Севера», в съёмках которого приняли участие 150 человек со всего Ставропольского края. Полностью готова первая серия, остальные три — на разной стадии монтажа. Своих инвесторов ждёт фэнтези-сериал «Сказание о Граале». Ребята сняли трейлер, который показали на пресс-конференции. Денис Корнилов подчёркивает, что своими фильмами творческое объединение также хочет продемонстрировать уникальные красоты природы нашего региона. Ребята провели огромную творческую работу.

Кстати, по словам художника-постановщика, художника по костюмам Татьяны Востриковой, огромный запас костюмов и реквизита со съёмок » Ратибор — хранитель Севера» натолкнул команду на мысль о том, что можно провести фестиваль. Как итог — фестиваль «Стяг», который стартует в апреле в Георгиевске. Это передвижная культурная программа в жанре средневековья, с выступлением известных групп «Аtra Hora» и «Пир Одина». Мероприятием уже заинтересовались в Предгорном районе и Пятигорске.