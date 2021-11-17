Кавказ знает толк в хорошем юморе!

Вновь сцена ГДК № 1 собрала самых веселых и находчивых из Пятигорска, Михайловска, Махачкалы и Владикавказа. За путевку в финал боролись шесть команд? и… все шесть вышли в следующий тур!

Шутки шутками, но меры эпидбезопасности были приняты самые серьезные: в зале строго соблюдались масочный режим и принцип пятидесятипроцентной заполняемости. Итак, за улыбки и аплодисменты зрителей сегодня отчаянно сражались: «Все мы отсюдова» — СКФУ, Пятигорск; «МЕДиЯ» — Пятигорский медицинский колледж; «Цвет граната», Пятигорск; «Колосок», Михайловск; «Сборная ДГУНХ», Махачкала; «От Луны до Марса», Владикавказ. Каждая из команд-участниц представила свою «визитку» (Приветствие) и блеснула в формате импровизации (Разминка с жюри). «Досталось» и коронавирусу: о прививках, самоизоляции, масках, термометрии и QR-кодах шутили много, ярко, остро, порой неожиданно. Все-таки юмор – лучшее лекарство от стресса и сезонного упадка сил! Два часа, ровно столько длилась игра, прошли на одном дыхании, ведь в остроумии состязались практически равные по силе, харизме и таланту соперники. Просто опыта у одних команд пока чуть меньше, чем у других…

Оценивала участников по-настоящему звездная судейская коллегия: чемпион Высшей лиги КВН в составе команды КВН «Сборная РУДН» Ашот Кещян, участница Высшей лиги КВН в составе команды «Михаил Дудиков» Александра Бастричева, директор По связям с общественностью группы компаний «Вита Плюс» Надежда Бабаянц, предприниматель, хоккеист Ночной Хоккейной Лиги в составе команды «Лошадиная сила» Алексей Пушкин, бизнес-тренер, ведущий программы «ФармаЛогия» на интернет-радио «Медиаметрикс» Олег Гончаров. По уже сложившейся традиции, шестого члена жюри перед началом игры выбрали из числа зрителей. В итоге главную награду, а именно приз в размере 50 тысяч рублей от группы компаний «Вита Плюс» (генерального спонсора и большого друга пятигорской лиги КВН), получила команда «Цвет граната». Почетное второе место разделили махачкалинские КВНщики и михайловский «Колосок».

За отличный вечер и порцию доброго юмора участников игры поблагодарил руководитель ГК «Вита Плюс» Жан Гончаров. Он отметил: этот полуфинал – уже третья игра после исторического «перезапуска» Открытой лиги КВН Пятигорска. При этом с каждой новой встречей КВНщики оттачивают мастерство, растут как артисты и сценаристы. Значит, финальная битва обещает быть просто грандиозной! Напомним, инициатором возрождения проекта весной этого года стал глава города Дмитрий Ворошилов (почетный гость сегодняшней игры). Самое активное участие в перезагрузке лиги принял ее основатель и редактор Павел Козмопулос («Сборная Пятигорска»). А бессменный генеральный спонсор и создатель пятигорской Школы КВН, собирающей под своим крылом самых юных юмористов, – Жан Гончаров и ГК «Вита Плюс».