Казачкам — цветы, слова любви и благодарности

В Пятигорске отметили день матери-казачки, приуроченный к церковному торжеству «Введение во храм пресвятой богородицы». И пусть пришлось обойтись без традиционных народных гуляний, горячеводцы для своих казачек устроили небольшой праздник в парке «Цветник», почетной гостьей которого стала председатель городской думы Людмила Похилько.

Надо сказать, что у терцев всегда было особое, трепетное отношение к женщине. Мать, жена, Родина во все времена являлись для казака главными ценностями. На протяжении столетий казачки сохраняют домашний уют и благополучие в семье, обеспечивают надежный тыл и поддерживают теплый семейный очаг. Вместе с тем жизнь в постоянной тревоге и опасности из-за набегов воинственных соседей закалили станичниц.

В истории известны подвиги казачек: знаем мы как 800 женщин, наравне с казаками, отчаянно защищались от турок в Азове в 1642 году. И о том, как наурские казачки одни спасли от черкесов свою станицу, моздокские отбились от татар, а амурские — от китайцев, написано много. Дореволюционный военный историк Василий Потто в своих заметках отмечал: «Женщина, вечная труженица в мирное время, в минуты опасности являлась у казаков полноправным бойцом, как и ее отец, муж, сын или брат».

— Века постоянных боевых тревог выработали в казачке бесстрашную решительность и способность сохранять присутствие духа в моменты неожиданной опасности. И, несмотря на все это, она не теряла основных черт, присущих прекрасному полу: женственности, очарования, сердечности, задора, доброты, — подчеркивает атаман Горячеводской казачьей общины Владимир Савченко. — Нрав и красота казачек воспеты в русской литературе Шолоховым, Толстым, Гоголем. У казачек большое сердце, детей они никогда не делили на своих и чужих. В случае утраты родителей одинаково заботились обо всех, не позволяя быть сиротству. И сегодня наши женщины — хранительницы самобытной казачьей культуры и обычаев, воспитывая казачат в духе наших славных предков, они готовят их к своему казачьему предназначению.

После службы и причастия в Успенском храме горячеводские казаки возложили цветы к памятнику Матери-казачки, установленному в парке «Цветник» у Питьевой галереи. Вместе с отцом Стефаном помолились и поздравили станичниц с праздником. Мероприятие было недолгим, поскольку погода не радовала солнцем и теплом, но без песен не обошлось.