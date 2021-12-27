Казаки поздравили с наступающим Новым годом

Легкий морозец и яркое солнце — отличная погода для праздника у елки, который подготовили и провели сотрудники территориального управления в поселке Горячеводском под руководством Руслана Иванова и женсовет поселка во главе с Еленой Кучмасевой.

Ну а Горячеводская казачья община помогла с подарками, призами и общей организацией интермедии у елки.Отличная развлекательная программа: песни, танцы, шутки, озорные клоуны, веселый Медведь и даже Баба Яга не давали ребятам замерзнуть, предлагая различные забавы и потехи.

Были хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, призы и подарки. Особая благодарность Вере Федоровне Труфановой — замечательной ведущей этого праздника. Ее стараниями у елки всем было тепло от улыбок и добрых пожеланий.

Здесь же состоялось награждение победителей XIX Фестиваля традиционной казачьей культуры, который из-за эпидобстановки прошел дистанционно т.е. online.Фестиваль проходит регулярно на протяжении нескольких лет, и Горячеводская община постоянно в нем участвует.

И в этот раз даже дистанционно ребята показали достойные результаты. Так, в номинации «Владение шашкой» (фланкировка) лауреатом 1 степени стал Кирилл Дьяков.

В номинации «Ремесла и промыслы» лучшим был признан казак Горячеводской общины Александр Петрович Костюков.

Образцовому хореографическому ансамблю «Казачье раздолье», МБОУ КСОШ № 19 (художественный руководитель Елена Николаевна Куропаткина) компетентное жюри фестиваля также присудило 1 место в хореографической номинации.

Своим выступлением они также порадовали зрителей и участников праздника. Молодцы!