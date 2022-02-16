Каждое обращение — сигнал к действию

Мало кому в течение жизни удается ни разу не столкнуться с нарушениями своих прав в той или иной области. И каждый человек знает, куда нужно обращаться, чтобы восстановить справедливость, — в прокуратуру. О том,с какими именно проблемами люди чаще всего приходят к служителям закона, для читателей «Пятигорской правды» рассказал помощник прокурора города, юрист первого класса Георгий Попов.

По словам Георгия Автандиловича, за 2021 год в прокуратуре Пятигорска рассмотрели порядка тысячи жалоб и обращений.

— Если говорить о статистике, то больше всего жители города жаловались на нарушение своих прав в сфере ЖКХ, — отметил Георгий Попов. — Как правило, это различные начисления за потребление услуг категории жилищно-коммунального хозяйства, и тарифы, с которыми люди не согласны.

Уже и в 2022 году начался поток обращений пятигорчан, чьи права были нарушены именно в сфере ЖКХ. Так, в прокуратуру пришла жалоба от жителей дома № 194, расположенного по улице Февральская, — по факту неправомерного увеличения вознаграждения уполномоченному представителю МКД. В чем же была суть проблемы?

— На основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от 20 апреля прошлого года № 11 утвержден перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также размер платы за эти услуги в сумме 29,65руб./1 кв. м, — рассказал Георгий Попов. — Вместе с тем, согласно данному протоколу, вопросы суммы вознаграждения уполномоченному МКД не рассматривались.

По словам Георгия Попова, этот факт прямо свидетельствует об игнорировании должностными лицами ООО Управляющая компания «Мир» требований жилищного законодательства, а также отсутствии должного контроля над деятельностью подчиненных сотрудников, что влечет нарушение прав граждан и является недопустимым. Прокурорская проверка установила, что на основании калькуляции затрат на оказание услуг по управлению тем самым домом за период с первого мая 2021 года по настоящее время размер вознаграждения уполномоченного представителя МКД увеличился с 18220,28 рубля до 23252,55 рубля.

— В адрес ООО УК «Мир» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, — подчеркнул Георгий Попов. — Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Это только один пример работы по восстановлению нарушенных законных прав граждан, которая ежедневно кропотливо проводится сотрудниками прокуратуры Пятигорска. Однако, как отметил Георгий Автандилович, ведомство занимается также тем, что через СМИ и не только знакомит горожан с новинками в законодательстве.

Случается так, что человек хочет обратиться в прокуратуру, но не знает, как правильно это сделать, с чего начать. На этом вопросе Георгий Попов остановился более подробно.

— В соответствии со статьей 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, — напомнил Георгий Автандилович. — Признание, соблюдение и защита их — обязанность государства. Статья 33 главного документа страны закрепляет право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения. Для этого был принят Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В органах прокуратуры этот процесс регулируется также приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации».

Под термином «обращение» понимаются изложенные в письменной, устной или электронной форме предложения, заявления, жалобы или ходатайства. Кстати, единой формы обращения в прокуратуру не предусмотрено. Оно составляется в свободной форме и должно содержать подробное описание возникшей ситуации и сведения о нарушителе. Но в обязательном порядке данный документ должен содержать наименование государственного органа или органа местного самоуправления, куда гражданин направляет письменное обращение, либо ФИО соответствующего лица, или его должность, а также ФИО, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, суть предложения, заявления или жалобы, личную подпись и дату.

— В подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить любые необходимые документы, — отметил Георгий Попов. — Все они, за исключением электронных, возвращаются гражданину при направлении ответа.

Требования к электронной жалобе: она обязательно должна содержать ФИО гражданина, составившего ее, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации. Человек также вправе приложить к нему необходимые документы и материалы в электронной форме. В случае нарушения данных требований ответ прокуратурой не дается.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о причастном лице, такие сведения направляются в государственные органы

в соответствии с их компетенцией.

Важно, что жалобы, содержащие аудио— и видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент интернет-сайтов, являющихся хранилищем различных информационных файлов, рассматриваются при наличии изложения сути заявления в письменном виде или в форме электронного документа.

В прокуратуре Пятигорска очень внимательно относятся к каждому поступившему сигналу. Георгий Попов подчеркнул, что не редко сообщения граждан помогают прекратить вопиющие нарушения закона, которые, если бы люди о них промолчали, остались бы безнаказанными и могли бы в дальнейшем привести уже к более серьезным последствиям. Поэтому прокуратура Пятигорска призывает не молчать об известных гражданам противоправных фактах в любых сферах. Ведь законы должны соблюдаться неукоснительно. Именно от этого зависит, в каком обществе завтра будем жить мы и наши дети.

Беседовала Татьяна Шишимер.