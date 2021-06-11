Кино и лето

В Пятигорске возрождают летний кинотеатр, похожий на те, что действовали в СССР. Он будет работать на площадке между гротом Дианы и Орлом. Пробный запуск прошел успешно. Инициатором проекта стал глава города Дмитрий Ворошилов, которого вдохновила съемочная группа сериала «Нинель», установившая в этом месте свои декорации.

События фильма происходят в 80-х годах прошлого века. Для съемок постановщики выбрали курортную часть города, где и воздвигли кинотеатр под открытым небом — почти такой же, как когда-то был в Пятигорске.

— Договорились со съемочной группой, что после того как съемочный процесс завершится, они нам эти декорации оставят. А мы на нынешний сезон запустим там летний кинотеатр и вечерами будем показывать кино под открытым небом. Если такой формат «приживется», будет востребован жителями и гостями города, на следующий год оборудуем летний кинотеатр уже на постоянной основе, — сообщил на своей Инстаграм-странице Дмитрий Ворошилов. Опубликовал градоначальник и видео тестового запуска.

— Все получается отлично! «Электросети» подключают аппаратуру, предприниматели предоставили необходимое оборудование, — прокомментировал глава Пятигорска. О первых киносеансах под открытым небом обязательно сообщим заранее.